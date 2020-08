Marvel’s Avengers montre les avantages réservés aux joueurs PlayStation

Tandis que la bêta de Marvel’s Avengers permet actuellement aux joueurs PS4 de découvrir le jeu de Square Enix, PlayStation nous rappelle en quoi l’expérience sera enrichie sur ses consoles via un nouveau trailer.

Du contenu en avance pour les versions PS4 et PS5

Si vous prévoyez d’acheter Marvel’s Avengers sur PS4 ou sur PS5, vous aurez donc droit à divers avantages comme des défis réservés à la communauté PlayStation, le fait de pouvoir débloquer des costumes légendaires en avance mais aussi et surtout au personnage de Spider-Man, comme annoncé en début de semaine. Des avantages qui sont donc relativement négligeables à l’exception de Spider-Man, prévu pour le début de l’année 2021.

Rappelons que la bêta débutera la semaine prochaine (du 14 au 16 août) pour ceux qui ont précommandé le jeu sur Xbox One et PC, tandis que tous les joueurs PS4 pourront s’y essayer dans le même temps. Une dernière bêta ouverte à tous aura lieu dans deux semaines (du 21 au 23 août).

Marvel’s Avengers sera disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia le 4 septembre, puis plus tard sur PS5 et Xbox Series X.