Marathonfinement : le lancement officiel annoncé par ZeratoR

Ça y est, nous vous en parlions hier, le Marathonfinement a enfin eu son annonce officielle ce soir. Cela se passait à 20h sur la chaîne Twitch d’Adrien « ZeratoR » Nougaret. Voici un petit récapitulatif.

La compétition

Comme annoncé hier, ce marathon prendra la forme d’une compétition (très) multigaming divisée en trois phases pour le moment. ZeratoR a annoncé que si l’événement rencontrait un très grand succès, il ne serait pas contre étendre la compétition à une quatrième, voire cinquième phase.

Chaque jeu aura un défi attribué. Pour valider le défi, il faudra le faire intégralement en stream sur Twitch. Attention, les défis demanderont énormément de temps et d’implication.

Il y aura pendant toutes ces phases une grosse vingtaine de jeux avec notamment :

Les jeux ci-dessus seront valables uniquement pour la phase 1. Il y a quand même quelques exceptions avec Minecraft, World of Warcraft et d’autres qui reviendront pour les phases suivantes mais avec des défis différents.

La phase 1 de ce Marathonfinement commencera demain à 19h avec le jeu que vous souhaitez. En effet, vous pourrez faire les défis dans l’ordre que vous souhaitez. Mais attention il y aura un certain « effort de guerre collectif » selon ZeratoR, car pour débloquer les phases suivantes, il faudra finir tous les défis (entre 2 et 5 gagnants par défi) de tous les jeux de la phase actuelle.

Et maintenant, au niveau des lots, ZeratoR n’y est pas allé de main morte : 200 euros offerts sur Amazon par gagnants et au choix 20 abonnements Twitch ou 100 euros de merchandising Twitch.

Il y a d’ores et déjà un discord très complet afin d’avoir des informations complémentaires et de pouvoir télécharger les overlay et autres outils de streaming. Le site a également été mis en ligne, et permet d’avoir la liste complète des jeux. Il sera actualisé pour avoir les défis des phases suivantes.