ZeratoR lance le Marathonfinement, pour éviter l’ennui du confinement

Avec le confinement annoncé en début de semaine, les streamers ont commencé à prendre très à cœur le fait d’effacer la solitude des gens. C’est le cas notamment de Joyca, vidéaste musical qui a commencé les directs cette semaine en faisant de la musique ou encore en jouant à Call of Duty Warzone sorti dernièrement.

Si vous suivez un minimum la scène Twitch française, vous savez qu’un nom revient très souvent pour divers événements. Encore une fois Adrien « ZeratoR » Nougaret commence à mettre en place quelque chose pour les joueurs qui voudraient s’essayer au streaming pendant le confinement.

Le Marathonfinement

Dès le début du confinement, ZeratoR avait annoncé vouloir faire quelque chose pour nous. Il évoquait un « Marathonfinement« . Mais qu’est-ce donc ? Avant toute chose, l’annonce officielle sera faite ce samedi, en même temps que l’ouverture du site. Pour l’instant, nous savons :

Ce sera une sorte de tournoi multigaming sur Twitch avec des nouveaux jeux et défis chaque jour

Stream obligatoire donc potentiellement un bon tremplin pour ceux qui voudraient essayer

Un début souhaité ce dimanche (22/03/2020)

Des overlays, wainting screen et autres outils de streaming seront disponibles sur le site à partir de demain

En plus de faire cela, ZeratoR a annoncé streamer au minimum 4h par jour et ce, toute la durée du confinement. De plus, il a mit l’intégralité de ses rediffusions Twitch en accès illimité et gratuit pour tout le monde. Pour ce dernier point, le streamer Pierre Alexis « Domingo » Bizot en a fait de même.