Luigi’s Mansion 2 HD : Premier avis sur le remaster de Nintendo

Un remaster qui veut aspirer les joueurs de Luigi’s Mansion 3

Encore une fois, Nintendo ne prend pas de gros risques en rééditant Luigi’s Mansion 2 sur Switch. Luigi’s Mansion 3 est l’un des hits incontournables de la console hybride, et il est compréhensible que l’entreprise nippone veuille offrir de quoi patienter à ce nouveau public avant un éventuel (mais probable) nouvel opus sur leur prochaine machine. Le choix reste tout de même étrange. Nous aurions préféré voir ressortir d’abord le premier opus, initialement lancé sur GameCube et remastérisé sur 3DS, ou même une collection regroupant les deux jeux. Peut-être que l’atmosphère unique et plus sombre du premier opus ne correspondait pas assez à l’image d’un jeu familial.

Luigi’s Mansion 2 est peut-être le plus clivant des trois opus, mais il reste un excellent titre parmi les licences de Nintendo, nous plongeant dans un « faux » jeu d’horreur particulièrement loufoque. L’histoire sert surtout de prétexte pour envoyer notre héros en vert à l’aventure. L’étrange Lune noire, qui apaisait les fantômes de la région, a été mystérieusement brisée, plongeant les lieux dans un brouillard dense et libérant les spectres. Le professeur K. Tastroff fait alors appel à Luigi pour rétablir l’ordre en retrouvant tous les fragments de la Lune.

Tel un Ghost Buster solitaire, Luigi va devoir explorer différents lieux lugubres pour mener à bien sa mission. Durant son aventure, il sera souvent freiné par des fantômes agressifs qui viendront l’attaquer. Heureusement, il est équipé de l’Ectoblast 5000, un aspirateur à fantômes, et d’une lampe-torche pour combattre ces ectoplasmes. Le soft mêle ainsi habilement chasse aux fantômes et exploration. L’aspiration et l’expiration de votre aspirateur permet d’interagir avec toutes sortes d’éléments du décor (comme les tapis) pour trouver de l’argent ou bien de nouveaux passages.

Malheureusement, le jeu conserve un système de missions qui n’avait pas rencontré un franc succès lors de sa première sortie, à la différence de l’exploration plus organique du premier jeu dans le manoir et du troisième opus dans l’hôtel. Ainsi, il est nécessaire de relancer les missions correspondantes pour avoir le meilleur rang possible. Néanmoins, Luigi’s Mansion 2 HD se renouvelle constamment avec l’apparition de nouveaux fantômes à traquer. Pour les capturer, le processus est simple : il suffit de les éblouir avec la lampe-torche, puis de les aspirer pour réduire leur résistance à zéro. La difficulté augmente progressivement avec des fantômes plus robustes et l’introduction de nouveaux gadgets, comme le Révéloscope, qui révèle les éléments invisibles.

Un lissage HD qui fait le service minimum

Luigi’s Mansion 2 HD est essentiellement un simple portage qui bénéficie d’un rafraîchissement graphique notable. Comme lors de sa sortie originale sur 3DS, le plaisir de jeu reste intact, mais ne vous attendez pas à des nouveautés si vous avez déjà complété le titre sur la console portable. Nous attendons néanmoins la sortie de notre test pour voir s’il y a du nouveau côté multijoueur, que nous n’avons pas pu expérimenter lors de cet aperçu.

Il est impressionnant de constater à quel point les grands titres de la 3DS de Nintendo vieillissent bien, même avec une simple mise à jour graphique sur Switch. Au niveau des améliorations visuelles, nous avons ainsi de nouveaux modèles 3D, de nouvelles textures et de meilleurs jeux de lumière. Bien qu’il n’atteigne pas le niveau de Luigi’s Mansion 3, ce deuxième opus en version HD se défend admirablement bien sur Switch. Le rendu est impeccable, que ce soit en mode portable ou docké. Le principal point faible reste la difficulté à appréhender la perspective dans différents environnements, une complication due à l’absence de la 3D stéréoscopique qui offrait un sentiment de profondeur sur la 3DS.

Avec cette version Switch, on a un peu plus de mal à évaluer les distances, en particulier durant les combats. Le sound-design est également réussi, avec des musiques bien adaptées et cette charmante particularité où Luigi fredonne les thèmes des niveaux pour s’encourager. La performance de Charles Martinet en tant que Luigi reste, comme toujours, un régal pour les fans.

Luigi’s Mansion 2 HD offrira une belle opportunité pour les fans de Luigi’s Mansion 3 de découvrir un autre excellent volet de la série cette année. Si vous avez déjà joué à la version 3DS, il sera judicieux d’attendre un aperçu plus complet pour décider si les nouveautés justifient un nouvel achat. Malgré tout, il n’est pas certain que tous les joueurs soient prêts à payer le prix fort pour ce remaster. Cependant, il est difficile de masquer notre enthousiasme à l’idée de retrouver Luigi dans une aventure horrifique qui promet de nous aspirer du début à la fin. L’ayant déjà nous-même fini à l’époque, on ne va pas créer de faux suspense car nous savons que la qualité est assurée. De plus, avec cette première approche, nous pouvons d’ores et déjà affirmer qu’il a très bien vieilli et que les améliorations graphiques lui donnent un coup de jeune suffisant pour renouveler l’expérience sur Switch.