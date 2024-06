Test Luigi’s Mansion 2 HD – Une rénovation modeste mais appréciable d’un classique

Avec ses remakes et ses remasters, la Switch est une mine d’or pour celles et ceux ayant manqué les grands classiques de la firme sur les précédentes consoles. Luigi’s Mansion 2 HD est l’un d’eux. Sorti en 2013 sur 3DS, le jeu s’offre un remaster qui fera sans doute de l’œil aux nouveaux fans de la licence qui ont fait leurs armes sur l’excellent Luigi’s Mansion 3. Même si le choix de proposer le deuxième opus – et non le tout premier sorti sur Gamecube (qui a aussi eu droit à un remake sur 3DS) – est assez étrange, nous sommes devant une valeur sûre pour la console hybride.

Conditions de test : Nous avons terminé le mode solo sur Switch OLED. Nous avons également pu nous essayer au mode multijoueur grâce à une session organisée par Nintendo.

Viser la lune, ça fait peur

Même si l’on aime Mario et ses nombreuses escapades, il est toujours rafraîchissant de voir Nintendo mettre en avant d’autres personnages dans des aventures inédites. Cela est d’autant plus vrai pour le frère de notre héros, souvent dans l’ombre de ce dernier. Placer le plombier vert, timide et froussard, dans un jeu original à l’atmosphère horrifique était une idée de génie, brillamment exploitée dans les trois opus de la franchise Luigi’s Mansion.

Souvent considéré comme le « moins bon » des trois, Luigi’s Mansion 2 n’en reste pas moins une aventure palpitante, riche en exploration de manoirs hantés, en énigmes et en captures de fantômes. Ce deuxième opus nous emmène dans la vallée d’Evershade, où les fantômes vivent paisiblement sous la protection d’un objet mystique : la Lune Noire. Lorsqu’un être malfaisant brise la Lune en plusieurs morceaux, les fantômes deviennent agressifs. Le professeur K. Tastroff, qui étudiait ces spectres, fait alors appel à Luigi pour récupérer les fragments et rétablir l’ordre.

Armé de son aspirateur à fantômes, l’Ectoblast 5000, et de sa lampe torche, le Spectroflash, notre héros part à l’exploration de divers manoirs pour accomplir sa mission. Dans son ensemble, le jeu n’a pas pris une ride. Les niveaux sont bien conçus et proposent des énigmes ingénieuses. L’utilisation de l’Ectoblast se renouvelle suffisamment pour éviter une certaine redondance. Il peut aspirer des éléments du décors comme des tapis, activer des mécanismes et saisir des objets. Plus tard, le jeu introduit le Révéloscope, un gadget qui révèle les objets invisibles.

L’une des forces de ce concept est que l’on peut explorer librement les parties d’un manoir pour en découvrir les secrets ou se concentrer sur l’objectif principal. Le ton assez discret du titre, combiné aux réactions de Luigi, ajoute un charme particulier à l’ambiance. Ses sursauts et expressions faciales injectent une dose d’humour et rendent le personnage encore plus attachant. Sans oublier les nombreuses cut-scenes où il se fait malmener par les fantômes.

Un nouveau souffle à l’Ectoblast

Bien que la capture des fantômes soit simple au début, elle devient plus complexe avec l’apparition de nouveaux types de spectres. Initialement, il suffit de flasher les fantômes pour les rendre vulnérables, puis de les aspirer jusqu’à épuiser leur résistance. Au fil du jeu, certains fantômes se dotent de protections contre le flash, tandis que d’autres doivent être révélés avec le Révéloscope. En matière de boss, Luigi’s Mansion 2 HD ne déçoit pas avec des affrontements assez créatifs et qui ne ressemblent jamais au précédent.

Quant à la difficulté, elle reste accessible, fidèle aux standards des jeux Nintendo. Toutefois, l’absence de points de sauvegarde peut être source de frustration. En cas de game-over, il vous faudra recommencer le niveau entier depuis le début. D’ailleurs, ce découpage en plusieurs niveau est sans doute l’élément du jeu original qui a le plus mal vieilli. Chaque manoir est divisé en plusieurs missions que vous devez accomplir pour progresser. Contrairement aux structures plus ouvertes de Luigi’s Mansion 1 & 3, cette segmentation rend l’aventure moins immersive, d’autant plus que l’on revisite souvent les mêmes zones du manoir, avec seulement quelques variations dans l’accessibilité des passages.

Ce sentiment est exacerbé par quelques missions fastidieuses, telles que la traque des ectochiens, qui nous obligent à parcourir inutilement des zones du manoir déjà minutieusement explorées. L’autre inconvénient rencontré est la difficulté à évaluer les distances. Surtout lors des combats contre les fantômes, il est assez difficile d’appréhender la perspective en l’absence de la 3D stéréoscopique de la 3DS. Rien de bien méchant la plupart du temps, mais lorsque l’écran est assez chargé, cela peut être agaçant.

Un multijoueur plus confortable

Pour peu que vous l’ayez déjà complété de fond en comble sur 3DS, il n’est pas essentiel de replonger dans cette version HD, à moins de vouloir le refaire dans de bonnes conditions et de profiter du multijoueur. Ce dernier nous ayant laissé peu de souvenirs à l’époque, cette version Switch est presque une découverte à ce niveau. Jouable jusqu’à 4 joueurs en local et en ligne, la Tour hantée est une vraie plus-value pour Luigi’s Mansion 2 HD. Trois modes sont disponibles :

Le mode chasse : dans ce mode, les joueurs doivent capturer tous les fantômes présents sur chaque étage avant de pouvoir passer à l’étage suivant.

Le mode sprint : ici, les joueurs doivent trouver la sortie de l’étage le plus rapidement possible. Le temps est limité, mais il est possible de gagner des secondes supplémentaires en dénichant des bonus.

Le mode traque : ce mode consiste à traquer et capturer des Ectochiens en suivant leurs traces.

En plus d’être assez varié, le multijoueur est également assez compétitif puisque la difficulté augmente au fur et à mesure que l’on grimpe les étages de la tour. Entre chaque étage, la récolte de pièces nous permet d’améliorer l’Ectoblast et le Révéloscope. Une nouveauté de cette version pour la Switch est la possibilité de récolter des pièces rouges une fois l’objectif de l’étage atteint. Si elles sont tous récoltées avant la fin du temps imparti, un bonus est distribué à l’un des quatre joueurs, donnant un avantage conséquent comme une aspiration plus puissante contre les fantômes.

Luigi’s Mansion 2 HD a surtout bénéficié d’un rafraîchissement graphique notable permettant d’en profiter confortablement de nos jours. Cela n’empêche pas de constater que le jeu original avait déjà des qualités graphiques notables, notamment ses décors assez fournis. Au niveau des améliorations visuelles, nous avons ainsi de nouveaux modèles 3D, de nouvelles textures et de meilleurs jeux de lumière. Le rendu est irréprochable, aussi bien en mode portable qu’en mode docké. Le sound-design est particulièrement réussi comme attendu d’un jeu singeant le genre du survival-horror. Nous avons également des musiques bien choisies et cette touche charmante où Luigi, pour se donner du courage, fredonne les thèmes des différents niveaux. La performance de Charles Martinet en tant que Luigi est, comme à son habitude, un véritable plaisir pour les fans.