L’UFC-Que Choisir dépose une plainte européenne contre EA, Activision-Blizzard et d’autres éditeurs pour leurs monnaies virtuelles

L’UFC-Que Choisir s’est associé avec l’Association nationale de défense des consommateurs et usagers (CLCV) pour porter plainte à échelle européenne contre sept éditeurs de jeux, à savoir Activision Blizzard, Electronic Arts, Epic Games, Mojang Studios, Roblox Corporation, Supercell et Ubisoft.

La raison : les monnaies virtuelles qui empêchent le consommateur de réellement savoir combien il va dépenser. Le client doit alors réfléchir à la conversion de son argent vers la monnaie virtuelle, qui lui servira ensuite à acheter l’objet souhaité. En somme, l’UFC-Que Choisir regrette le fait que les prix en euros ne soient pas aussi affichés sur les objets à acheter avec de la monnaie virtuelle. Ce que les éditeurs ne feraient pas pour tromper les consommateurs, selon l’organisme :

« Par l’emploi de telles monnaies virtuelles et en l’absence de tout affichage du prix en euros des objets virtuels proposés, les éditeurs de jeux vidéo dissimulent leur véritable coût et trompent ainsi les consommateurs dans un but bien précis : leur faire oublier que l’argent qu’ils dépensent est bien réel. Fait d’autant plus accablant qu’il est même souvent impossible, pour les consommateurs encore « conscients » de l’acte d’achat et désireux de faire la conversion inverse, de calculer précisément combien leur dépense en monnaie virtuelle leur a véritablement coûté in fine, car ces monnaies ne sont proposées qu’en pack et le taux de change varie généralement selon la formule choisie. »