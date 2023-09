Lords of the Fallen se prépare à nous faire souffrir et nous dit tout ce qu’il faut savoir à son sujet dans une grosse vidéo

Lies of P cause encore quelques crises de nerfs chez les amateurs de Souls-like, mais Lords of the Fallen se prépare déjà à prendre le relais. Le titre de CI Games et Hexworks est tout proche et afin de ne pas se faire noyer parmi toutes les sorties de début octobre, il se rappelle à notre bon souvenir avec une présentation de gameplay de plus de 8 minutes.