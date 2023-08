Lords of the Fallen illustre son univers impitoyable et ses boss qui devraient nous coller des sueurs froides

Quand deux mondes fusionnent

On commence à bien connaître le titre maintenant étant donné qu’il approche de sa sortie, mais il était de passage à Cologne le temps de montrer sa frimousse chez Geoff Keighley, avec un nouveau trailer qui se concentre cette fois-ci sur l’histoire du jeu.

Enfin, sur les bribes de son récit, car Souls-like oblige, la narration promet d’être assez réduite. Mais on est avant tout là pour le lore cryptique et surtout pour les terribles ennemis qui vont nous barrer la route, et que l’on aperçoit dans cette nouvelle vidéo qui met l’accent sur l’action.

Lords of the Fallen sera disponible dès le 13 octobre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu à son sujet.