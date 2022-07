Lollipop Chainsaw : C’est confirmé, le jeu aura droit à son remake en 2023

Il y a quelques semaines, Yoshimi Yasuda, ex-CEO de Kadokawa Games et producteur de Lollipop Chainsaw, indiquait que le jeu d’action pourrait faire son retour afin de célébrer ses dix ans, mais on ignorait encore si cela était réel et de quelle façon le titre allait revenir. C’est désormais confirmé via une déclaration de l’éditeur Dragami Games (relayée par IGN), justement géré par Yasuda, qui annonce que Lollipop Chainsaw va avoir droit à son propre remake.

Un remake complet pour 2023

Oui, vous avez bien lu on parle ici d’un vrai remake selon les dires de l’éditeur, pas juste d’un remaster. Cette nouvelle version sera développée par une partie de l’équipe originale, mais évidemment sans Suda51, qui travaille chez Grasshopper. D’autres nouveaux talents vont rejoindre l’équipe, mais le tout sera supervisé par le producteur de l’époque, Yasuda lui-même.

On nous indique déjà que si le jeu va essayer d’être le plus fidèle à l’œuvre de base, on retrouvera tout de même des différences, notamment sur l’aspect esthétique, avec un rendu plus réaliste selon les dires de Yasuda. Il faudra aussi faire une croix sur quelques musiques, étant donné que certaines d’entre elles sont sous licence et donc difficile à récupérer.

Aucune plateforme n’a été annoncée pour le moment (même si Yasuda par de consoles next-gen), mais le titre prévoit déjà de sortir dans le courant de l’année 2023.

Lollipop Chainsaw, c’est quoi ?

Pour celles et ceux qui seraient passés à côté lors de la sortie du jeu original, Lollipop Chainsaw est un jeu d’action où l’on incarne Juliet Starling, une pom-pom girl qui va se retrouver confrontée à une épidémie de zombies.

Pour l’aider à survivre, elle pourra compter sur Nick, son petit ami, qui n’a malheureusement plus que sa tête à sa disposition. C’est donc entre amoureux que les deux tourtereaux vont aller décimer du zombie à la tronçonneuse au sein de l’université de San Romero.

Le titre était sorti en juin 2012 sur PlayStation 3 et Xbox 360, et n’avait pas totalement séduit la critique, mais il avait réussi à se faire un nom auprès de celles et ceux qui recherchaient un jeu d’action décomplexé et délirant. Son retour devrait donc faire quelques heureux.