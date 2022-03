L’Œuvre de Quentin Tarantino – Du cinéphile au cinéaste : Avis et présentation du livre de Third Editions

Après le cinéma des Wachowski dont on a récemment parlé, aujourd’hui on reste dans le septième art et chez Third Editions, puisque l’on va aborder L’Œuvre de Quentin Tarantino : Du cinéphile au cinéaste. Un réalisateur et scénariste qui, comme le dit si bien le livre, ne laisse pas indifférent, que l’on aime ou non son travail. C’est Guillaume Labrude qui s’est chargé de l’écriture de cet ouvrage.

L’auteur revient sur la totalité de la carrière de QT, de façon chronologique, de ses débuts au vidéoclub où il perfectionna sa cinéphilie, jusqu’à son dernier film en date, Once Upon a Time in Hollywood. Un long-métrage rendant hommage à un cinéma d’une toute autre époque.

Clarence Worley

L’Œuvre de Quentin Tarantino : Du Cinéphile au cinéaste est un livre qui parle de l’homme derrière la caméra, mais aussi de ses œuvres, dont chacune aura le droit à sa petite analyse. Une structure habituelle pour un ouvrage de Third Editions. L’ouvrage dresse également un clin d’œil sympathique au cinéaste en parsemant le livre de parties qui sont titrées avec le nom des films. Renvoyant à un Tarantino réputé pour sa grande culture cinéphile et la multitude d’emprunts et références dans ses productions.

Comme nous le disions en introduction, le livre retrace chronologiquement l’histoire de Tarantino, de ses débuts dans un vidéoclub et son premier métrage disparu, son amour pour l’écriture ou encore son attrait pour les différents genres cinématographiques. Entre film de gangster, western et film historique, etc. En s’attardant sur le cinéaste, Guillaume Labrude prend le temps de nous faire connaître le bonhomme et nous invite à découvrir son évolution au travers de ses films qui marquent des moments importants de sa vie.

Il y a également ce qu’il faut de données sur sa jeunesse, sur des personnes importantes pour le cinéaste, etc. De quoi cerner ce qui a pu façonner son style si reconnaissable et en faire un cinéaste si populaire, alors même qu’il est le plus souvent clivant. Ne ratant jamais l’occasion d’animer des polémiques diverses et variées. Cela se voit dans l’œuvre de Quentin Tarantino, il jouit d’une liberté que peu d’artiste du milieu peuvent se vanter d’avoir.

O-Ren Ishii

Évidemment, la partie analytique est la plus intéressante dans L’Œuvre de Quentin Tarantino : Du cinéphile au cinéaste. La vision étant propre à l’auteur, les réflexions sont en soit potentiellement uniques. Bien qu’en général ces analyses soient assez logiques au vue de l’argumentaire. Par ailleurs, du fait d’une cinématographie relativement réduite, l’auteur a pu facilement s’attarder sur chacune des œuvres et leur offrir de la place dans cet ouvrage. Des films les plus connus, Kill Bill ou Pulp Fiction, en passant par d’autres moins populaires, sans compter ceux où QT n’aura été que scénariste, True Romance notamment.

Nous avons un tour d’horizon assez complet qui permet d’appréhender le style du cinéaste. Tout autant que découvrir les nombreux liens qui unissent ses films. Ces analyses, entremêlées d’anecdotes de tournage et autres informations documentées, permettent de voir le travail de Tarantino sous un autre regard. Un travail pertinent de l’auteur, s’appuyant à la fois sur l’esthétique des longs-métrages comme sur l’écriture. Quentin Tarantino étant avant tout un scénariste. Un autre point que le livre ne manquera pas de traiter correctement.

Bien écrit et transpirant la passion, L’Œuvre de Quentin Tarantino : De cinéphile à cinéaste apporte tout ce qu’il faut de notions et réflexions afin de découvrir, ou redécouvrir cette filmographie de la meilleure des façons. Avec un nouveau regard. Parce que, quand on s’attache à regarder plus attentivement l’ensemble, plus qu’un style, il y a une réel discussion qui s’opèrent avec le cinéma en général. Le cinéaste communique, via ses films, avec le cinéma et les genres filmiques. En outre, tout un univers fictif se mue d’un film à l’autre, dans lesquels les connexions se multiplient.

Faut-il craquer pour L’Œuvre de Quentin Tarantino : Du cinéphile au cinéaste ?

Si vous n’aimez pas son cinéma, mais que vous êtes ouverts et réceptifs aux avis opposés, l’ouvrage de Third Editions vaut le détour. Il prend suffisamment le temps d’explorer les faits et évènements essentiels dans la vie du cinéaste, afin de comprendre un minimum sa vision du septième art. En outre, grâce aux analyses des films, décortiqués de manière pertinente, dans L’Œuvre de Quentin Tarantino : De Cinéphile à cinéaste l’auteur nous montre qu’il se dégage des choses en fond, comme un discours potentiel sur le cinéma en lui-même. Puis la richesse esthétique des longs-métrages se prêtent très bien à ce travail.

Pour les fans de QT, ce livre est à posséder. Même si vous connaissez toute la vie de l’artiste, la partie analyse a forcément de quoi nourrir votre propre réflexion, votre propre vision de son cinéma. Certaines données restent assez difficile à connaître et Guillaume Labrude nous en fait part avec générosité. Que dire de plus sans se répéter. L’Œuvre de Quentin Tarantino est un super bouquin qui parvient efficacement à nous éclairer sur la filmographie d’un drôle d’artiste, parfois considéré comme l’enfant terrible d’Hollywood.