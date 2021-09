Voici la liste complète et officielle des trophées / succès du jeu Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles. Cela vous permettra d’obtenir le platine ou le 100% selon la plateforme sur laquelle vous jouez.

Jeu de base (47 trophées)

Platine

Collectionneur de trophées

Récupérez tous les trophées dans Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles.

Or

Tous les chapitres rang S

Obtenez le rang S à tous les chapitres.

Terminez un défi de rang 10 avec 10 personnages dans l’Entraînement.

Argent

Chapitre 1 rang S

Obtenez le rang S au chapitre 1 : Sélection finale.

Obtenez le rang S au chapitre 2 : Le démon du marais.

Obtenez le rang S au chapitre 3 : Combat à mort à Asakusa.

Obtenez le rang S au chapitre 4 : L’écho des tambours.

Obtenez le rang S au chapitre 5 : Le dieu du feu.

Obtenez le rang S au chapitre 6 : Rencontre avec les piliers.

Obtenez le rang S au chapitre 7 : Le Domaine des Papillons.

Obtenez le rang S au chapitre 8 : Le train de l’infini.

Obtenez le rang S pour 5 missions spéciales (difficulté : normale).

Consultez 50 fragments de souvenir.

Terminez un défi de rang 10 dans l’Entraînement.

Débloquez tous les panneaux d’un tableau de récompenses.

Bronze

Prologue

Terminez le prologue.

Terminez le chapitre 1 : Sélection finale.

Terminez le chapitre 2 : Le démon du marais.

Terminez le chapitre 3 : Combat à mort à Asakusa.

Terminez le chapitre 4 : L’écho des tambours.

Terminez le chapitre 5 : Le dieu du feu.

Terminez le chapitre 6 : Rencontre avec les piliers.

Terminez le chapitre 7 : Le Domaine des Papillons.

Terminez le chapitre 8 : Le train de l’infini.

Terminez toute l’histoire des Hinokami Chronicles.

Obtenez le rang S au prologue.

Terminez une mission spéciale pour la première fois.

Consultez un fragment de souvenir.

Consultez 25 fragments de souvenir.

Activez une transe mémorielle.

Gagnez à Briseur de gourdes dans le chapitre 7 : Le Domaine des Papillons pour la première fois.

Obtenez le rang S dans le mini-jeu Briseur de gourdes en difficulté normale.

Gagnez à Renverseur de thé dans le chapitre 7 : Le Domaine des Papillons pour la première fois.

Obtenez le rang S dans le mini-jeu Renverseur de thé en difficulté normale.

Jouez en mode VS pour la première fois.

Gagnez en mode VS pour la première fois.

Effectuez un coup de grâce ultime en mode VS.

Effectuez un combo de 25 coups en mode VS.

Achevez votre adversaire avec un combo de 5 attaques rapides en mode VS.

Gagnez en mode VS sans perdre une seule manche.

Effectuez une évasion d’urgence en mode VS.

Jouez en mode Pratique.

Terminez un défi de rang 1 dans l’Entraînement.

Personnalisez votre ID de pourfendeur.

Collectionnez 200 photos de profil.

Collectionnez 200 répliques.

Collectionnez 50 morceaux de musique.

