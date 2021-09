Life is Strange: True Colors a droit à un début de review-bombing de la part des utilisateurs chinois

Les affaires de review-bombing ne manquent pas dernièrement. Pour celles et ceux qui ne savent pas en quoi cela consiste, il s’agit d’un attroupement d’utilisateurs qui s’associent pour laisser des impressions négatives sur jeu sur plusieurs sites comme Metacritic ou les évaluations Steam, et ce en grand nombre. Les « raisons » autour d’un review-bombing sont différentes à chaque fois, et le dernier jeu à en faire les frais n’est autre que le tout récent Life is Strange: True Colors.

Un drapeau qui déplaît

Comme cela a été remarqué par PC Gamer, le jeu de Deck Nine Games fait face à de nombreuses évaluations négatives sur Steam depuis le lancement du jeu, tout cela pour une même raison. Si le jeu est encore noté de manière très positive sur la plateforme de Valve, il semblerait tout de même qu’un grand nombre de mauvaises évaluations qui ciblent toutes un seul détail du jeu.

Ce détail, c’est la présence d’un drapeau tibétain qui se trouve à l’entrée d’un magasin dans le jeu, nommé Treasures of Tibet. Ce qui n’a pas du tout plu à une partie de la communauté chinoise, puisque ce drapeau est utilisé en tant que symbole de l’indépendance du Tibet, et est même banni en Chine continentale. On retrouve ainsi beaucoup de critiques à ce sujet, entrainant alors des mauvaises évaluations sur Steam.

Pour l’instant, ce mouvement n’a pas permis de baisser la note globale du jeu sur Steam, et il faudra voir si cela est amené à changer dans les jours à venir.

Life is Strange: True Colors est disponible sur PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, et bientôt sur Switch. Notre test arrivera très prochainement sur le site.