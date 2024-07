Life is Strange: Double Exposure : On fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur le jeu d’aventure narratif de Deck Nine et Square Enix

Avant de continuer, sachez que nous allons logiquement parler du pitch de base du titre. Rassurez-vous, nous vous garantissons qu’aucun spoiler potentiel lié de près ou de loin à celui-ci, ou à celui commercialisé depuis 2015, n’est présent ici. Cependant, si vous voulez vous garder le plaisir total de la découverte du scénario pour le lancement, nous vous conseillons de ne pas poursuivre la lecture de cet article.

Le retour de Max Caulfield

Dans Life is Strange: Double Exposure, nous serons encore une fois invités à incarner Max Caulfield. Devenue une artiste résidant à Caledon, une prestigieuse université située dans le nord de l’État du Vermont (États-Unis), elle se consacre davantage chaque jour à sa passion pour la photographie, tout en essayant de se reconstruire après ce qu’il s’est passé auparavant à Arcadia Bay. Cela l’amènera notamment à faire la connaissance de Safi, qui deviendra sa meilleure amie malgré sa personnalité très solitaire, et d’un autre personnage appelé Moses, qui voue un intérêt particulier à l’astrophysique.

Toutefois, sa nouvelle vie va être chamboulée par un événement tragique. Un soir, le trio se réunit pour faire la fête en petit comité mais Safi finit par s’absenter un moment à cause d’un mystérieux appel téléphonique. Lorsque Max part à sa recherche et la retrouve assise sur un banc, cette dernière remarque qu’elle est morte, très probablement à cause d’un coup de feu tiré en plein cœur. Un véritable choc pour la jeune femme, d’autant plus que la police n’a aucune piste pour remonter jusqu’à l’assassin et l’inspecteur qui semble en charge de l’affaire l’a dans le collimateur.

Grandement chamboulée par la situation, elle réveille son ancien pouvoir et découvre qu’il a évolué. Fini de remonter ou rembobiner le temps, elle peut maintenant voyager entre deux réalités, la sienne et une où son amie est toujours en vie… et en danger. S’ensuit alors une course contre-la-montre pour résoudre cette enquête surnaturelle. Une tâche qui s’annonce prenante et périlleuse, surtout si les développeurs parviennent à proposer une qualité d’écriture et concevoir un système de choix à la hauteur de ce qu’a su imaginer DON’T NOD par le passé.

Sur ce premier point, nous ne nous faisons pas trop de soucis car, ces dernières années, les équipes de Deck Nine sont déjà parvenues à donner du sens, de l’intérêt et de la profondeur à un scénario ainsi que des personnages et le monde dans lequel ils vivent, le tout en respectant les codes de la série. Concernant le second, ça reste encore à prouver, Before the Storm et True Colors ayant pu davantage décevoir dans ce domaine.

Mais, au vu de l’expérience accumulée par le studio en travaillant dessus, nous sommes en droit d’espérer que le résultat sera meilleur ici. Notez d’ailleurs que le titre nous laissera l’opportunité de raconter, ou pas, le passé de Max à Safi, au détour d’une conversation et sans avoir besoin de posséder notre sauvegarde du premier jeu. Une manière de nous indiquer que cet opus a été conçu à la fois pour les néophytes et les fans de la saga.

Une expérience accessible, plus jolie et doublée en français

Côté gameplay, si celui de Life is Strange: Double Exposure s’articulera évidemment autour du pouvoir de Max, une capacité qui nous montrera deux facettes différentes du campus et peut faire un peu penser à celle utilisée dans le jeu d’horreur The Medium de Bloober Team, il devrait aussi intégrer des mécaniques très similaires à celles des épisodes précédents de la licence.

Il y aura donc des interactions simples avec des objets, des dialogues avec plusieurs PNJ, des puzzles ou énigmes à résoudre pour avancer, ainsi qu’une exploration plus ou moins libre de l’environnement qui nous entoure. L’héroïne pourra également consulter des messages sur son smartphone, immortaliser des situations spécifiques en photo avant de les partager sur un réseau social fictif nommé Crosstalk, ou encore collectionner certains objets. En revanche, désolé, pas de trace d’un éventuel journal intime à priori.

De plus, la grosse vidéo de gameplay partagée par les développeurs le mois dernier nous laisse penser que cet opus bénéficiera de légères améliorations en matière de direction artistique et sur le plan graphique. Une bonne chose qui ne devrait pas l’empêcher de tourner en 4K/60 fps constant sur PC et les consoles de dernière génération, à moins bien sûr que le studio décide de privilégier un rendu fidèle au cinéma comme dans True Colors. Auquel cas, le framerate risque d’être bloqué en 30 fps.

Autre similitude avec la production de 2021, un doublage français sera bien présent en plus de la VO. Enfin, on nous promet que la bande-son sera à minima aussi agréable et émouvante à écouter que par le passé. Des musiques originales et/ou sous licences dont nous pourrons profiter tout au long du périple et par le biais des fameux « moments zen », ceux où l’artiste nous partagera ses réflexions diverses et variées sur son enquête et/ou une scène récente qui l’a marquée.

Quand sortira Life is Strange: Double Exposure ?

Life is Strange: Double Exposure arrivera le 29 octobre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series et plus tard, à une date indéterminée, sur Nintendo Switch. Déjà disponible en précommande, le jeu d’aventure narratif est décliné en trois éditions physiques et/ou numériques : Standard, Deluxe et Ultimate.

Outre l’accès à davantage de tenues exclusives pour Max que dans la deuxième, dont une étant le fruit d’une collaboration avec Final Fantasy VII, la dernière nous permettra également de découvrir les deux premiers chapitres du récit deux semaines avant le lancement officiel, soit dès le 15 octobre. Espérons que cette décision ne provoquera pas le partage de spoilers massifs dans la foulée qui viendraient grandement gâcher l’expérience des autres joueurs et joueuses.

Pre-Order the #LifeIsStrange Double Exposure Ultimate Edition to obtain 5 extra Outfit Packs for Max, including the @FinalFantasyVII Outfit Pack, featuring this adorable @FinalFantasy Moogle hat and coat! Pre-Order Now: https://t.co/UllnMM9kbg pic.twitter.com/WcbxZbju5r — Life is Strange (@LifeIsStrange) July 3, 2024

Sachez qu’une édition Collector physique est aussi proposée à la vente, en quantité limitée et uniquement sur la boutique de Square Enix. N’incluant pas le titre dedans, elle est composée d’un coffret, de la bande originale au format vinyle 33 tours, d’un mini-artbook relié de 32 pages, de quatre affiches double-face à l’effigie de huit personnages de l’université de Caledon, et d’une réplique de la broche en forme de chouette portée par Max en jeu.