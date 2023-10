Lies of P : Simple copie de Bloodborne ou vrai Souls-like réussi ? Test en vidéo

Chapeauté par le studio Round 8, Lies of P ne cache pas ses multiples influences, allant de Bloodborne aux autres titres de From Software. Mais plus que des inspirations, il tente de se les approprier pour dégager une vraie identité. On vous présente le jeu et ses points forts et défauts avec cet avis en vidéo, un parfait complément à notre test écrit (très) complet. Lies of P est maintenant disponible sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series, et est également compris dans le Game Pass. Si vous avez un peu de mal sur certains boss ou pour obtenir toutes les fins, n’hésitez pas à consulter notre guide complet, régulièrement alimenté par de nouvelles astuces.

