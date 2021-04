Mortal Kombat : Les 7 premières minutes du prochain film ont été dévoilées

Mortal Kombat va bientôt retourner sur le grand écran (et le petit) avec un nouveau film ambitieux, qui semble bien parti pour plaire aux amateurs de la saga. Pour celles et ceux qui trépignent d’impatience à l’idée d’en voir plus sur ce long-métrage, l’équipe du film partage les 7 premières minutes de cette nouvelle adaptation, et forcément, les spoilers sont au rendez-vous.

The wait for Mortal Kombat is almost over – to #PrepareForMortalKombat, watch the first seven minutes of #MortalKombatMovie and tag your movie krew. Experience Mortal Kombat in theaters and streaming on HBO Max* this Friday. pic.twitter.com/N9zTw0t1tc

— Mortal Kombat Movie (@MKMovie) April 20, 2021