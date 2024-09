Eliminer une princesse à tout prix

Sorti en 2023, Slay the Princess a rapidement intégré notre sélection des meilleurs jeux indépendants sortis cette même année. Le titre se présente comme un visuel novel, très tourné vers le narratif donc, où il est question d’aller éliminer une princesse enfermée dans le soul sol. Sauf que cette dernière ne va pas se laisser faire et va tout faire pour essayer d’être sauvé, quitte à vous séduire, vous tromper ou bien plus. Sur Steam, le jeu écope d’évaluations extrêmement positives et a rapidement convaincu les joueurs et les joueuses.

Depuis, le studio indépendant s’est attelé à une édition The Pristine Cut tout en travaillant sur une version console. Cette nouvelle mouture, qui sera aussi proposée sur la version PC déjà disponible via une mise à jour gratuite, vient de dévoiler sa date de sortie désormais fixée au 24 octobre 2024. Elle apportera :

3 chapitres inédits regorgeant de mystères — et de conséquences.

Des princesses inédites qui vous assassineront toutes sans la moindre hésitation.

Des routes familières étendues. Le Repaire, L’Apothéose et La Fureur ont chacun plus que doublé en longueur.

Plus de 35 % de contenu en plus dans l’ensemble — et tout cela rempli d’excellentes occasions de m’écouter et de faire votre travail.

Une nouvelle fin. Et avec un peu de chance, une qui sauve le monde plutôt que de le damner.

Suivez vos progrès : Chérissez vos souvenirs, revivez vos exploits et découvrez des secrets profondément cachés avec la nouvelle fonctionnalité de galerie.

Plus de 10 langues, dont le français.

Plus de 1 200 nouvelles illustrations réalisées à la main par Abby Howard.

Plus de 2 500 nouvelles lignes de dialogue entièrement doublées par les impeccables Jonathan Sims et Nichole Goodnight.

Et une version physique

Ce n’est pas tout puisque le studio Black Tabby Games s’est rapproché de plusieurs partenaires, notamment Serenity Forge, Tesura Games et Maximum Entertainment France pour publier une version physique. Seulement prévue sur Switch et PlayStation 5, celle-ci sortira début 2025 et regroupera le jeu ainsi que divers bonus bien sympathiques :

Le jeu

Boîte de l’édition spéciale

Affiche de l’art principal du jeu

Feuille d’autocollants miroir

Carte de téléchargement de la bande originale

Standee Acrylique avec bras oscillant

Porte-clés noir et blanc à illusion d’optique

Épinglette émaillée “bras coupé”

Rendez-vous donc le 24 octobre 2024 pour l’arrivée de Slay the Princess – The Pristine Cut sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch puis début 2025 pour la parution de cette version boîte.