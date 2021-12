LevlUp : La boisson énergisante pour les gamers lance de nouvelles saveurs

Si l’on peut voir de grands événements s’associer à des noms de marques de boissons énergisantes de plus en plus fréquemment, on note également l’essor d’un marché entourant les boissons à destinations des gamers, avec la marque LevlUp en tête de peloton. Après une année 2020 qui a permis de populariser grandement la marque, LevlUp a grandement gagné en notoriété durant toute l’année 2021 grâce à ses nombreux partenaires, comme des streamers célèbres à l’image de Fairy Peak ou Rasmelthor.

Une boisson à faible teneur en sucre

Pour celles et ceux qui découvrent aujourd’hui la marque, LevlUp a pour but de créer des boissons énergétiques qui permettent d’augmenter la concentration des gamers dans leur activité favorite. Et pas besoin d’être un esportif pour en profiter. Dans des titres tels que Rocket League, Fortnite, Counter-Strike ou League of Legends, qui demandent de nombreux réflexes, mieux vaut ne pas s’endormir sur son clavier ou sa manette et être le plus alerte possible.

C’est aussi l’une des boissons énergétiques les moins sucrées du marché. On compte ainsi moins de 4 grammes de sucre pour 500ml de boisson, ce qui en fait l’une des boissons de ce type les moins sucrées du marché.

Un atout majeur pour la marque, qui joue sur la transparence en proposant un site officiel complet détaillant tout ce que l’on va retrouver dans la boisson, majoritairement constituée de caféine (c’est pourquoi il est recommandé d’en faire l’usage uniquement si vous avez plus de 16 ans). Par ailleurs, vous pouvez retrouver de nombreux articles sur le site qui expliquent de manière pédagogique les bienfaits et dangers de ce genre de composants, afin d’informer et de rassurer sur la qualité du produit.

L’autre avantage de LevlUp par rapport à ses concurrents, c’est son prix. Une portion de LevlUp équivaut à moins d’un euro pour 500ml, ce qui est bien plus rentable que les autres produits du marché. C’est pourquoi LevlUp compte aujourd’hui plus de 50 millions de boissons vendues, faisant de la marque le leader du marché européen.

De nouveaux parfums pour tous les goûts

Plutôt que de se limiter à un ou deux parfums phares, LevlUp a décidé d’élargir son panel de goût afin de convenir à tous les palais. On retrouve donc des parfums de différents fruits dans l’offre de la marque, avec des nouveaux produits qui sont lancés régulièrement. On retrouve par exemple la Polar Edition, qui offre un goût de bonbon glacé, mais aussi Burning Feather mélangeant papaye, de goyave et de mandarine, ou encore le bestseller Mango Kush, mélangeant mangue et de fleur de chanvre.

Pour démarrer, LevlUp propose plusieurs offres de bienvenue comme un Starter Pack avec un shaker idéal pour mélanger votre boisson, et l’un des pots au goût de votre choix, qui contient 40 portions. Si vous êtes déjà convaincu par la proposition, vous pouvez également vous tourner vers la Starter Box Plus, qui propose en plus de cela 10 échantillons gratuits afin de tester les différents goûts, avant de peut-être craquer vers un pot plus grand.

Si vous recherchez une boisson énergétique avec une faible teneur en sucre et une vaste offre répondant à tous les goûts, LevlUp vous donne rendez-vous sur son site officiel.