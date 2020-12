Les Visions de Dune : Présentation et avis sur le livre de Third Edition

Pour les amateurs de science-fiction, Dune est une œuvre qui passionne autant quelle effraie. A l’occasion de la sortie (désormais décalée) de la nouvelle adaptation cinématographique signée Dennis Villeneuve (Prisoners, Premier Contact, Blade Runner 2049…), Third Edition nous propose un joli ouvrage traitant de la saga culte, mais aussi de ses adaptations filmiques et vidéoludiques. Une chouette aventure pour celles et ceux qui sortent tout juste la lecture de Le Mythe de Star Wars.

Les Visions de Dune, Dans le creux et sillons d’Arrakis vient donc de paraître chez Third Edition, écrit par Vivien Le Jeune. Un journaliste initialement spécialisé dans les bandes originales principalement cinéma et séries.

Sorti depuis le 19 novembre dernier, Les Visions de Dune, Dans le creux et sillons d’Arrakis vous propose de plonger dans le fameux univers de Frank Herbert à travers ses 256 pages.

Un univers marquant

Les visions de Dune, c’est avant tout un véritable récit d’une épopée épique de la science-fiction de 1965 à nos jours. L’ouvrage débute à vrai dire même plus tôt, proposant dans ses premiers chapitres une biographie de l’auteur de la saga. L’occasion d’en savoir davantage, et de découvrir des aspects qui pourront être méconnus. Si Frank Herbert est une icône de la littérature science-fiction, il a été également auparavant été journaliste par-ci par-là.

En 1965, lorsque Frank Herbert sort Dune, le succès n’est pas immédiat, mais gagnera petit à petit un grand nombre d’admirateurs, notamment pour les thématiques qu’il traite telles que l’écologie ou la religion. Dune devient par la force des choses une saga littéraire qui va s’étendre en 6 volumes écrits par l’auteur original, puis plus d’une quinzaine d’ouvrages écrits en partie par son fils, Brian, en collaboration avec Kevin J. Anderson.

Les visions de Dune prend bien entendu son temps pour conter tout cela, tout en proposant des résumés de ces œuvres. Une très bonne idée car cela permet de pouvoir se mettre en tête les concepts principaux de chacun des ouvrages pour les replacer dans l’univers. Mais, si c’est un passage obligé pour parler d’une série si culte, ce n’est pas là que Vivien Le Jeune souhaite véritablement s’étendre.

Une œuvre inadaptable ?

Là où l’ouvrage se démarque, c’est donc dans sa démarche de parler des tentatives avortées ou non de proposer une adaptation au support original. Que ce soit la tentative de Jodorowski, ou bien l’adaptation de David Lynch, sans oublier les jeux signés Cryo et Westwood Studios ou encore la série télévisée, tout y est abordé avec une analyse personnelle de l’auteur et doté d’anecdotes bien senties.

On y apprend ainsi que Ridley Scott a travaillé sur un script de Dune avant d’entamer la production de Blade Runner par exemple. En grand amateur de musique de film, l’auteur de l’essai consacre toute une partie autour de la dimension musicale des adaptations de Dune.

Un élément important lorsque l’on veut notamment impliquer son public dans un univers aussi dense que celui de Dune. D’autant plus que, comme l’avait pensé Jodorowski à l’époque, il y a véritablement 2 ambiances pour deux planètes dans le premier ouvrage de Frank Herbert.

Un des très gros points forts de cet ouvrage, c’est également de consacrer une partie entière autour des adaptations télévisuelles produite par un Syfy pré Battlestar Galactica, une double série reprenant le 1er ainsi que le second tome, utilisant pour l’époque des procédés innovants et passionnants. C’est d’ailleurs cette adaptation qui se rapprochera le plus de l’univers visuel imaginé par Jodorowski et Moebius.

Seul regret, une partie moins développée autour de la future adaptation multimédias de Villeneuve. C’est logique étant donné que le mook autour du film vient tout juste de sortir et que le premier volume des aventures de Paul Atreides n’est toujours pas sorti.

Faut-il craquer pour Les visions de Dune ?

Si, comme nous, vous êtes en manque de shoot d’épices, et que vous n’en pouvez plus d’attendre l’arrivée du (on l’espère) messie Dune par Dennis Villeneuve, nous ne saurions que vous recommander Les Visions de Dune, Dans le creux et sillons d’Arrakis. Pour ceux souhaitant rentrer dans l’univers de Dune, il sera par contre difficile pour nous de vous recommander la lecture de cet ouvrage, et nous vous encourageons davantage à aller regarder la série, ou simplement lire le cycle écrit par Frank Herbert.

On vous promet, le voyage et l’épopée est belle et vous retournera. Une nouvelle traduction vient d’ailleurs de paraître chez Pocket et une version roman graphique devrait arriver en janvier prochain. Si on pensait que 2020 serait l’année Dune, 2021 s’annonce plutôt belle.