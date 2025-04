Les sorties jeux vidéo de la semaine du 21 avril (Clair Obscur: Expedition 33, Fatal Fury: City of Wolves…)

Les sorties jeux vidéo du moment

Cette semaine sera marquée par quelques sorties très attendues, comme celle de Clair Obscur: Expedition 33, un RPG inédit qui renoue avec le tour par tour tout en le modernisant. Au-delà des autres évidences comme Days Gone ou le nouveau Fatal Fury, on notera aussi l’arrivée de The Hundred Line: Last Defense Academy, le nouveau jeu des créateurs de Danganronpa.

Voici les sorties jeux vidéo de la semaine à ne pas manquer :

22 avril

23 avril

24 avril

25 avril

Vous retrouverez très prochainement des tests de plusieurs de ces jeux sur notre site, comme Clair Obscur: Expedition 33, Fatal Fury: City of Wolves ou L’Amerzone, pour ne citer qu’eux.