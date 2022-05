Les Sims : Electronic Arts tease une annonce, DLC ou Les Sims 5 ?

On le sait, Electronic Arts fera l’impasse sur un EA Play Live en 2022, préférant alors accorder des temps de présentation plus dispatchés dans le temps pour chacun de ses jeux. Cette année, si tous les regards seront tournés vers la licence Star Wars avec Star Wars Jedi: Fallen Order 2, l’éditeur pourrait aussi nous réserver quelques surprises à propos de licences toutes aussi populaires, à commencer par Les Sims, et un nouveau tweet du compte officiel de la saga laisse à pense qu’une annonce est imminente.

Faux espoir ?

see you tomorrow 👋 pic.twitter.com/dz2sAJlpOr — The Sims (@TheSims) May 3, 2022

Sur Twitter, on a donc pu voir un tweet indiquant simplement aux fans des jeux Les Sims un rendez-vous à venir, qui est imminent, dans les heures à venir, sans aucune autre indication.

Si ce petit teaser peut indiquer bien des choses, les adeptes de la série se prennent déjà à rêver de l’annonce de Les Sims 5, qui pourrait tout à fait être envisagé étant donné que l’on semble avoir fait le tour du quatrième opus. Mais il n’est pas non plus impossible que l’éditeur tease une annonce nettement moins importante, comme un nouveau DLC, qui ferait certes plaisir à celles et ceux qui jouent encore à Les Sims 4, mais qui n’aurait évidemment pas l’ampleur d’un cinquième épisode.

On saura tout cela dans quelques heures maintenant.