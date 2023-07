Les Sims 4 Vie Au Ranch présente ses nouveautés en vidéo

Aperçu des nouveautés Vie au Ranch

A vrai dire, rien de vraiment nouveau avec cette nouvelle vidéo. La majorité des nouveautés avaient déjà été évoquées lors de l’annonce fin juin. Cependant, cette bande-annonce est surtout l’occasion d’avoir un aperçu plus complet des futures fonctionnalités, tout en ayant presque trois minutes de gameplay cumulées. Idéal pour voir ce que proposera Les Sims 4 Vie au Ranch, dont la sortie se fera dans deux semaines tout pile.

Direction Chestnut Ridge pour ce nouveau pack, nouveau lieu qui sent bon le foin et la vie de cow-boy. Les cheveux prennent logiquement beaucoup de place dans cette présentation puisqu’il s’agit d’une des nouveautés majeures : membre à part entière de notre famille, on peut alors prendre soin d’eux, les câliner, les soigner, les brosser, les nourrir, les personnaliser mais aussi faire de l’équitation et participer à des concours. On y aperçoit également les nouveaux meubles et objets pour faire sa petite bicotte, les autres animaux présents, le travail à la ferme et les soirées dansantes pour se reposer en fin de journée.

Les Sims 4 Vie au Ranch sera disponible le 20 juillet 2023 en fin de journée au prix de 39.99€. Les précommandes numériques sont déjà lancées. L’extension sera disponible sur les plateformes habituelles, c’est-à-dire, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.