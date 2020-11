Les meilleurs jeux vidéo que vous pouvez acheter pour moins de 10 euros !

Parfois, les prix des jeux Steam AAA donnent l’impression qu’ils sont un luxe réservé uniquement à une certaine catégorie de personnes. Mais est-ce vraiment le cas ? Si l’on regarde les offres des Ecommerces comme Eneba.com, on se rend vite compte que c’est faux.

Non seulement il est possible de trouver des offres pour moins de 10 euros, mais beaucoup font partie des titres les plus appréciés de cette dernière décennie ! Nous avons dressé une liste des meilleurs titres disponibles à acheter à bas prix. Ainsi, vous pourrez constituer une collection impressionnante de jeux vidéo rapidement et aux meilleurs prix, ainsi que des incroyables jeux Xbox.

Le succès de Grand Theft Auto V de Rockstar Games, que vous pouvez acheter à bas prix, est indéniable. Il a été lancé par Rockstar Games en 2013 et tout au long des sept dernières années, il a maintenu sa popularité, en particulier grâce au mode multijoueur régulièrement mis à jour, Grand Theft Auto Online. Comme ses prédécesseurs, il s’agit d’un jeu gratuit qui se déroule dans une ville fictive appelée Los Santos, inspirée de L.A. Les joueurs peuvent également explorer les environs et parcourir tout l’État de San Andreas, qui s’étend sur plus de 75 kilomètres carrés. C’est une expérience intéressante à tous points de vue : une campagne d’action reflétant la société moderne, une abondance d’activités annexes, toutes très captivantes, et un mode multijoueur en constante évolution.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Selon la majorité des joueurs, le cinquième volet de la série Elder Scrolls est considéré comme le meilleur RPG jamais réalisé. Certains pourraient contester cela. Mais même dans ce cas, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi de nombreuses personnes ont une telle estime pour le jeu. Skyrim propose une expérience de RPG d’action épique et fantasque façon open-world. Il inclut diverses cultures et a été inspiré de la mythologie nordique. L’histoire principale tourne autour d’un personnage principal intriguant et devant combattre des dragons. Mais la plupart des gamers passeront probablement des centaines d’heures dans des quêtes secondaires engageantes et bien écrites. D’autres choisiront les mods gratuits en ligne.

StarCraft : Remastered

À acheter à bas prix sur Battle.net, StarCraft : Remastered donne aux fans de RTS une chance de revivre leurs meilleurs souvenirs de jeux de stratégie. Il offre à la nouvelle génération un moyen pour se familiariser avec les autres titres du même genre et s’affiche tel un passage obligé de l’histoire du jeu vidéo. La version remastérisée de StarCraft de Blizzard met à jour les visuels et les performances. Il conserve pourtant l’esprit de l’original de la version de 1998. Les joueurs s’engageront une fois de plus dans des batailles épiques de science-fiction RTS entre les factions Terran (humain), Zerg et Protoss. Une nouvelle fonction de zoom est présentée ainsi qu’un tas de cartes personnalisées. Un système de matchmaking raffiné a même été ajouté, et il surpasse d’ailleurs celui de StarCtaft 2 en matière de performance.

Darkest Dungeon

Achetez Darkest Dungeon Steam au meilleur prix parce qu’il reprend l’expérience de RPG et le style underground présenté par Red Hook Studios. C’est un jeu d’action avec une atmosphère gothique et sombre. Les héros essaient désespérément de se sortir d’une série de donjons en 2D et de longues procédures. Les tours des membres de l’équipe et les types d’ennemis changent aléatoirement à chaque rencontre, ce qui donne un déroulement imprévisible et difficile du jeu. Le système d’Affliction est également l’un des aspects les plus intéressants de cette expérience. Dans le Donjon le plus sombre, les joueurs devront faire face non seulement à des monstres, mais aussi au stress psychologique de leur équipe. C’est une bataille séduisante contre des menaces qui surgissent de l’intérieur et de l’extérieur.

Dead by Daylight

Dead by Daylight Steam, à acheter à bas prix actuellement, offre une expérience multijoueur asymétrique unique. Le jeu d’horreur de 2016 de Behaviour Interactive permet à quatre joueurs de jouer le rôle de survivants, tandis que le cinquième joueur incarnera un tueur maniaque. Les survivants voient le jeu selon le point de vue du troisième joueur pour une meilleure conscience spatiale. Le chasseur, quant à lui, prend la place du premier joueur pour mieux se concentrer sur les victimes. Toutes les scènes sont générées de manière procédurale, c’est pourquoi les stratégies et les chemins pour s’enfuir qui ont fonctionné lors d’un match précédent ne fonctionnent pas dans les prochains titres. Bref, avec des gamers, l’expérience est imprévisible. La sensation sera telle que les fans resteront scotchés sur leur chaise, entre jeu d’horreur et jeu de sang.

Need for Speed: Payback Origin

Si vous êtes prêt pour une course de rue et une bonne montée d’adrénaline, Need for Speed : Payback Origin sera un excellent choix. Achetez-le dès maintenant pour obtenir une réduction. En 2017, EA et Ghost Games ont présenté un titre de course bourré d’actions, fortement influencé par les plus récents épisodes de la franchise du film Fast and Furious. Le jeu se déroule dans une ville fictive de Las Vegas appelée Fortune Valley, qui est sous le contrôle d’un puissant cartel connu sous le nom de The House. Tout est sous le contrôle des criminels, des casinos de la ville aux forces de l’ordre. Il faut au moins trois chauffeurs, qualifiés qui plus est, pour faire tomber le cartel. Bref, préparez-vous à des poursuites policières spectaculaires, à des accidents de voiture, à des descentes en flèche, à des accidents sur les autoroutes en mode destruction totale et à des vols de camions, tous inspirés de Fast and Furious !

Human: Fall Flat

En 2016, un petit studio lituanien No Brakes Games et l’éditeur britannique Curve Digital ont sorti un jeu de puzzle en 3D qui est rapidement devenu un succès international disponible sur toutes les grandes plateformes de jeux. Human: Fall Flat Steam est l’un des titres à ajouter obligatoirement à votre collection personnelle. Une option parfaite pour ceux qui veulent s’amuser un peu et rire avec leurs amis de temps en temps… Human: Fall Flat tourne autour d’un personnage maladroit qui cherche à s’échapper de son monde, son rêve intérieur. Au programme : de nouveaux mouvements, un excellent contrôle manuel et une bonne dose de créativité. De quoi divertir les gamers de tous âges, en particulier ceux qui aiment jouer en co-op en local ou en ligne. À noter qu’en ligne, le mode multijoueur peut accueillir jusqu’à 8 joueurs.

Fallout 4

Ceux qui connaissent les jeux Fallout de Bethesda peuvent déjà connaître Fallout 4 sur Steam, actuellement proposé à prix bradé. Il emmène les joueurs en exploration, toujours façon open-world, dans un monde post-apocalyptique. Là-bas, les constructions rétrofuturistes, l’atmosphère des années 1950, des centaines de quêtes, des personnages mémorables, de multiples factions et une large collection d’armes vous attendent. Il en a été de même pour Fallout 3 et Fallout : New Vegas. Pourtant, un nouvel élément de l’épisode de 2015 redéfinit complètement cette expérience. Le FPS et le TPS fonctionnent tous deux de manière beaucoup plus rationnelle, créant une véritable sensation de mécanique de jeu. Cela faisait défaut dans les titres précédents. Toutefois, une option surprend davantage que les autres, car les joueurs peuvent modifier leurs armes dans les moindres détails. Cela leur permet de disposer d’un ensemble d’équipements très varié et personnalisé, utile pour leur progression. En gros, cela ajoute plus de jouabilité à l’expérience globale et sur les jeux de rôle.

Cities: Skylines

Pour moins de 10 euros, il est possible d’acheter Cities : Skylines sur Steam à bas prix. Il propose une version moderne des jeux de simulation, un peu similaire au gameplay de SimCity de la fin des années 1990 et à celui du début des années 2000. En 2015, le développeur Colossal Order et l’éditeur Paradox Interactive ont présenté un nouveau titre. Il est considéré comme le seul successeur à être digne de la franchise SimCity. La principale différence avec les jeux antérieurs était le graphisme entièrement en 3D. Cities: Skylines va même au-delà du genre de la simulation puisqu’il sert également de plateforme créative. Ici, les joueurs peuvent créer de nouvelles villes à leur manière et les partager avec d’autres fans de Cities : Skylines grâce à l’atelier Steam !

Euro Truck Simulator 2

La façon la plus appropriée pour clore notre liste de jeux moins chers, vendus à moins de 10 euros, est de discuter de Euro Truck Simulator 2 sur Steam. Vous pouvez l’acheter beaucoup moins cher sur le site. En 2012, le développeur et éditeur SCS Software a sorti un titre de simulation de conduite ayant connu un succès massif et dont la popularité est toujours aussi grande, même plus de 10 ans après. Les joueurs peuvent voyager dans toute l’Europe, conclure des contrats de transport routier et progresser… ils peuvent ouvrir leur propre entreprise de logistique. D’une certaine manière, ETS 2 est plus qu’un simple simulateur de conduite de camion. En effet, il s’étend également à la gestion d’entreprise. L’expérience est encore enrichie par l’intégration de lieux réels et des points de repère recréés dans le jeu. De même, il y a des routes régionales et une multitude d’extensions DLC. Ces dernières aident à ajouter de nouveaux pays et de nouvelles options de personnalisation, outre les contenus présents.

Seulement la pointe de l’iceberg !

En parcourant la liste, on remarque qu’il existe un certain nombre de titres triple A acclamés et disponibles à un prix plus qu’abordable. Beaucoup ont laissé une empreinte indélébile dans l’industrie du jeu vidéo, révolutionnant souvent la catégorie dans laquelle ils se trouvent. Toutefois, les offres mentionnées ici ne représentent que la partie visible de l’iceberg par rapport à la sélection de produits de DLC. D’autres articles numériques destinés aux gamers sont aussi proposés sur Eneba.

