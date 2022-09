Accueil » Actualités » LEGO Bricktales : Le jeu d’aventure et de réflexion sortira le 12 octobre

Annoncé en début d’année et relativement discret depuis, le jeu de réflexion LEGO Bricktales nous avait pourtant promis une arrivée avant la fin de l’année. C’est maintenant confirmé, le titre sera bien disponible dans les prochaines semaines et vient d’annoncer une date de sortie désormais logée au 12 octobre prochain sur PC et l’ensemble des consoles actuelles.

En avant pour la construction

Des puzzles à résoudre dans une aventure LEGO, c’est ce que nous proposera le titre. Chapeauté par les créateurs de la série Bridge Constructor, le soft prend la forme d’un jeu mêlant réflexion et construction dans l’univers si charmant de la franchise. On pourra parcourir 5 biomes différents où l’on traversera de magnifiques dioramas faits de briques où l’objectif est d’aider son grand-père à reconstruire son parc d’attractions en aidant différents personnages à finir leurs constructions. Pour cela, il faudra résoudre diverses énigmes tout en acquérant de nouvelles capacités au fil de l’aventure.

LEGO Bricktales sera disponible le 12 octobre 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.