LEGO Bricktales : Un nouveau jeu d’aventure et de puzzles basé autour du jeu de construction

Lors du Future Game Show qui a eu lieu hier soir, LEGO Star Wars: La Saga Skywalker était l’une des stars de la soirée, mais ce n’était pas le seul jeu LEGO présent durant la conférence. En guise de one more thing, de cerise sur le gâteau, on a eu droit à la première présentation de LEGO Bricktales, un nouveau jeu d’aventure qui va se la jouer diorama.

Puzzles et LEGO, le combo gagnant

C’est l’éditeur Thunderful et ClockStone Studio qui sont à la manœuvre sur ce nouveau titre, qui place évidemment la construction au cœur de son gameplay.

Votre but sera ici d’accomplir des puzzles axés autour de la construction, avec des biomes à compléter brique par brique afin de donner de l’inspiration à un inventeur de génie (qui n’est autre que votre grand-père dans le jeu), qui doit réinjecter un peu de vie dans son parc d’attraction. Il faudra user de logique en fabriquant des constructions qui répondront à divers besoins, que ce soit un pont ou encore un trône et bien d’autres joyeusetés.

Au fur et à mesure des puzzles, on gagnera alors diverses compétences et on pourra aussi s’amuser avec un mode libre, tandis que l’on nous demandera de construire notre propre petit personnage.

LEGO Bricktales est pour le moment uniquement annoncé sur PC pour une sortie courant 2022, avec sa page Steam qui vient tout juste d’ouvrir.