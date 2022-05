LEGO Bricktales

LEGO Bricktales est un jeu de puzzles façon diorama, qui propose de résoudre des énigmes grâce au célèbre jeu de construction. On incarne un personnage (que l'on pourra personnaliser) dont le grand-père souhaite insuffler un peu de renouveau dans son parc d'attractions, et il faudra alors parcourir plusieurs biomes en essayant de compléter les énigmes, qui se basent toutes sur des besoins pour que le décor prenne vie. En plus de cette aventure, un mode libre permet aussi de créer ses propres constructions, sans limite.