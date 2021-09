Le Xbox Game Pass compterait 30 millions d’abonnés selon le PDG de Take-Two

Le Xbox Game Pass est aujourd’hui le service le plus important de Microsoft, le vrai fer de lance chez Xbox, qui n’hésite pas à en parler tout le temps. Il y a quelques mois, on apprenait que le service comptait 18 millions d’abonnés, ce qui est déjà colossal, et ce chiffre n’a pas été actualisé depuis. Lors d’une table ronde chez The Wrap à laquelle assistait Phil Spencer, chef des opérations chez Xbox, et Strauss Zelnick, à la tête de Take-Two, on apprend que ce chiffre pourrait avoir bien augmenté, sauf s’il s’agit d’une erreur.

Une bourde ou une mauvaise estimation ?

Durant la discussion qui portait sur le service, Strauss Zelnick a alors indiqué que le Xbox Game Pass comptait 30 millions d’abonnés à ce jour. Lorsqu’il a indiqué cela, Phil Spencer a répondu que les derniers chiffres rendus publics étaient de 18 millions (en janvier dernier). Ce à quoi aurait ajouté Strauss Zelnick (relayé par Resetera) :

« Oh, pour une raison ou autre je pensais que c’était plus. *rires* C’est plus que 18. Bref… »

Des propos qui peuvent être interprétés de deux façons. Soit Zelnick s’est simplement trompé en estimant de tête cette donnée, ce qui est probable, soit il est en connaissance du vrai chiffre, que Microsoft ne souhaite pas communiquer pour le moment (certainement pour le communiquer en bonne et due forme de son côté). Difficile à dire pour le moment.

On attendra cependant une officialisation de la part de Microsoft pour statuer sur ce chiffre.