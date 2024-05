Le studio Toys for Bob (Spyro, Crash) est maintenant indépendant, mais son prochain jeu sera bien édité par Xbox

Lors de la scission entre les deux entités, Toys for Bob avait déjà indiqué être en discussion avec Microsoft pour continuer une certaine forme de collaboration. Sans doute dans l’esprit de pouvoir utiliser des licences qui appartiennent désormais à Microsoft, comme Crash Bandicoot ou Spyro, deux séries sur lesquelles Toys for Bob a travaillé par le passé.

Le studio nous apprend aujourd’hui qu’un partenariat d’édition avec Xbox a bien été trouvé pour la publication de son prochain jeu :

Beaucoup espèrent que le studio travaille sur un retour de Spyro, et ce n’est pas le violet utilisé sur ce tweet qui va diminuer leurs attentes. Après tout, cela pourrait être une bonne excuse pour s’associer avec Xbox, qui possède la licence. Tout ce que l’on sait, c’est que le développement n’en est qu’à ses balbutiements et qu’il faudra patienter.

We're excited to announce that we'll be partnering with @Xbox to publish our next new game. We're still very early in development, so you might not hear from us for a bit – but know that we're working hard on an experience we're so sooo inspired about! Can't wait to share more 💜 pic.twitter.com/6EqrQbabpv

