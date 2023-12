Une expérience coopérative locale

La cinématique d’introduction et le style visuel vous disent peut-être quelque chose et c’est bien normal : Last Stand at Camp Zombie a été dévoilé en exclusivité sur ActuGaming au cours du dernier AG French Direct. Chapeauté par l’équipe nantaise de Sweet Dreams Studio, le titre se présente comme un top down shooter jouable en coopération. Avec son gameplay dynamique et son ton clairement tourné arcade, le jeu revendique une facilité de prise en main et un concept fun et immédiat. Parfait pour quelques parties en bonne compagnie.

Un pitch relativement classique au premier abord mais qui se distingue par sa direction artistique atypique et très accrocheuse. En jouant sur son éclairage pour rendre la vision plus difficile, le soft adopte des nuances qui alternent entre clair/sombre pour générer un sentiment de stress et d’oppression face aux zombies qui veulent votre peau. Après tout, les hordes de mangeurs de cerveaux ne se reposeront pas la nuit et le camping n’était peut-être pas le meilleur plan pour vos vacances.

Prévu initialement pour cette fin d’année, Last Stand at Camp Zombie repousse finalement sa sortie pour début 2024. Un léger report bénéfique qui permettra de peaufiner l’expérience prévue pour l’instant uniquement sur PC via Steam.