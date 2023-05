Last Stand at Camp Zombie : Un nouveau twin-stick shooter en 2D tout en noir en blanc dévoile ses premières images

Avec un key art qui aurait pu faire une belle pochette d’album de Gorillaz

Après Spirit Arena, le studio s’est essayé au jeu d’aventure poétique avec Fireflies on a Moonless Night avant de revenir à quelque chose de plus orienté action. Last Stand at Camp Zombie vous demandera en toute logique de vous frayer un chemin en dehors du Camp Zombie, qui est infesté de… zombies. Forcément.

Le titre se démarque d’entrée de jeu grâce à sa direction artistique en noir et blanc, qui joue avec l’éclairage pour rendre la vision plus compliquée afin de vous empêcher de trouver efficacement la sortie du camp, et faire naître un peu de stress aux joueurs et aux joueuses.

Car même si vous serez armés d’un arsenal conséquent, les vagues de zombies vont déferler sur vous toute la nuit. Heureusement, vous pourrez vivre toute cette aventure en compagnie d’un ami puisque le jeu disposera d’un mode coopération en local, pour plus de convivialité.

Pour l’instant, Last Stand at Camp Zombie est annoncé uniquement sur PC. Le jeu devrait sortir d’ici la fin de l’année 2023, ce qui veut dire que d’autres informations sur le jeu ne devraient pas tarder à arriver.