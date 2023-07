Le reboot de Little Big Adventure est abandonné en raison du manque de soutien d’un éditeur

L’aventure sera moins Big que prévue

La célèbre licence d’Adeline Software des années 90 ne verra malheureusement pas son reboot se concrétiser. Le studio français [2.21] a été contraint d’abandonner le reboot de Little Big Adventure faute de trouver un éditeur prêt à le soutenir. La franchise ne serait pas assez séduisante pour les potentiels éditeurs. Les raisons évoquées sont multiples : une forte concurrence dans le domaine des jeux action-aventure et un manque de fonctionnalités communautaires.

Le studio ajoute également que, malgré une communauté très active (nous l’avons d’ailleurs nous-même constaté lors du dernier AG French Direct), la licence ne serait pas assez reconnue à l’international. Malgré des ambitions importantes et une approche globalement indépendante, le reboot aurait nécessité une équipe de 15 à 20 personnes et impliqué des risques que les éditeurs envisagés n’ont pas souhaité prendre.

L’équipe de développement va désormais se concentrer sur les remasters de Little Big Adventure 1 et 2 et envisage même d’incorporer quelques idées prévues pour le reboot. [2.21] étudie plusieurs options pour éditer ces remasters, notamment le financement participatif pour auto-éditer le jeu, ou une collaboration avec un autre studio.

Si jamais vous souhaitez soutenir le projet, sachez que le Playtest de Twinsen’s Little Big Adventure Remastered est disponible pendant encore quelques jours sur Steam. Pour en savoir plus sur le projet et ce qui était prévu, nous vous renvoyons vers notre récente interview de Benoît Limare, fondateur du studio [2.21].