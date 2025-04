Le réalisateur du film Borderlands revient sur l’échec de l’adaptation, pas aidée par une production chaotique

Le Covid n’excuse pas tout

Bien qu’il soit le réalisateur de ce film Borderlands, Eli Roth n’a pas été complétement maître du résultat final, même si on lui doit beaucoup de choses dans cet échec. De son côté, il blâme directement la période de Covid, qui rendait le tournage particulièrement difficile et qui n’a pas aidé à garder une cohésion :

« Je pense qu’aucun d’entre nous n’avait anticipé la complexité des choses avec le Covid. Pas seulement pour tourner, mais aussi pour des séquences spontanées ou des reshoots, avec six personnes sur des plateaux différents, et chacun de ces plateaux est fermé à cause du confinement des villes […] On ne pouvait pas se préparer ensemble, je ne pouvais pas être avec mes cascadeurs, je ne pouvais pas faire de prévisualisation, tout le monde était dispersé. On ne peut pas préparer un film de cette ampleur sur Zoom, et je pense qu’on pensait tous pouvoir y arriver, et on s’est fait botter le cul. »

En plus de cette production chaotique, le réalisateur n’a pas pu boucler les reshoots du film lui-même à cause de son implication sur un autre projet. C’est Tim Miller (Deadpool) qui a réalisé les scènes supplémentaires, ce qui a donné à Roth une étrange sensation au premier visionnage du film :

« C’est le genre de moment où on se dit : « Waouh, c’est la première fois que je vais voir un film et qu’on se demande : « OK, j’ai réalisé ça, mais qu’est-ce que je vais voir ? » C’était une expérience que je n’avais jamais vécue auparavant. Et je me souviens… Suis-je arrivé au point de ma carrière où je vais regarder mon propre film, dont on dit que je l’ai écrit et réalisé, sans vraiment savoir ce qui va se passer ? »

On lui accordera le fait qu’aucune étoile n’était alignée pour garantir le succès du film, entre un tournage en pleine pandémie, des conflits de calendrier et d’autres choses, mais même s’il aimerait bien ne plus l’afficher sur son CV, pas sûr pour autant qu’Eli Roth soit totalement à dédouaner pour le film que l’on a pu voir.