Entre les prétendus insiders qui parlent sans cesse de la prochaine Switch et l’arrivée d’un Nintendo Direct qui est sur toutes les lèvres mais repoussé parce que « les plans changent » paraît-il, il est difficile de croire ce que l’on voit sur la toile. Vous avez d’ailleurs sans doute remarqué que nous ne relayons quasiment jamais ces rumeurs puisque c’est un exercice que nous évitons sur le site. Sauf quand il s’agit de personnes qui ont fait leur preuve ou quand cela vient une information officielle.

Cette fois-ci, la donne est donc différente : l’utilisateur Pyoro a déclaré sur son compte X (ex-Twitter) qu’un nouveau Direct serait imminent. Plus précisément, il évoque un Nintendo Direct Partner Showcase qui sera diffusé la semaine prochaine. Il rajoute également que Penny’s Big Breakaway devrait faire partie du line-up pour une date de sortie. Rappelons que le Partner Showcase ne se focalise que sur les jeux partenaires, autrement dit, ne vous attendez pas à de jeux Nintendo ou à la prochaine console (Hi-Fi Rush pourrait cependant en faire partie).

Si pour l’instant, rien n’est encore officiel, Pyoro est réputé comme étant un « gars sûr » comme on dit. Comme le rappelle Gematsu, il ne s’est pas encore une seule fois trompé et avait révélé en avance de nombreuses informations en avance liées à des Nintendo Direct. C’est par exemple lui qui avait dévoilé en avance Super Mario RPG. Plus surprenant, il avait aussi annoncé Super Mario Bros. Wonder (et son nom) avant les autres.

Sa liste de réussites est plutôt longue sans ne s’être jamais trompé sur une déclaration liée à un Nintendo Direct. On ne sera pas aussi catégorique, donc prenez tout de même de grandes pincettes d’ici l’annonce officielle du constructeur. Mais on peut se dire que ça y est, cette fois, un Nintendo Direct Partner Showcase est vraiment en route pour la semaine prochaine, n’en déplaise aux soi-disant insiders qui radotent toujours la même chose.

