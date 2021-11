Le Paris Manga et Sci-Fi Show revient ce week-end

Après près de deux ans d’arrêt forcé pour des raisons que nous connaissons tous, l’événement de pop culture parisien, Paris Manga & Sci-Fi Show, revient au Parc des Expositions de Paris pour une 30e édition. Celle-ci aura lieu ce week-end, c’est-à-dire ces 6 et 7 novembre 2021. Ces dernières années, le festival avait pour habitude de se tenir deux fois par an, attirant environ 72.000 visiteurs à chaque itération.

La même recette, malgré le temps qui passe

Au programme, l’événement prévoit toujours de réunir les passionnés de manga, de culture asiatique, mais aussi les amoureux de séries TV, cinéma et science-fiction, le tout en mettant en valeur les pop cultures nippone, européenne et américaine. Pour cela, les organisateurs, en plus de moult activités à faire sur place, ont invité de nombreux noms connus des différents thèmes abordés lors de l’événement.

De façon non-exhaustive, vous pourrez retrouver des noms tels que :

Tom Welling (Smallville, Lucifer, Crisis on Infinite Earths)

Joe Flanigan (Stargate Atlantis, Metal Hurlant Chronicles)

Jean-Robert Lombard (Kaamelott)

Mr. Garcin (Spider-Man, Daredevil)

Declan Chalvey (Deadpool, Punisher, Moon Knight)

Mig (Wakfu, Dofus Pets, Ogrest)

Maakii (Bleach, Gundam)

Et bien d’autres…

Évidemment, de nombreux exposants seront toujours présents pour vous vendre quelques goodies de vos séries et œuvres favorites. Les billets sont toujours en vente au prix de 16€ pour une journée et de 31€ pour le week-end complet. Des tarifs spéciaux sont également disponibles pour celles et ceux qui aimeraient profiter de l’expérience différemment.

Et vous, vous comptez y aller à ce Paris Manga & Sci-Fi Show ?