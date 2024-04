Le Paris Fan Festival 2024 est de retour le 27 et 28 avril, tous les détails de ce rendez-vous pop culture

Le Fan Festival revient pour une 3ème édition

Si vous aimez le jeu vidéo, la culture pop et plus largement, tout ce qui s’en rapproche, alors peut-être avez-vous déjà entendu parler du Paris Fan Festival. Lancé il y a deux ans par des professionnels qui avaient notamment œuvré sur le Festival du Jeu Vidéo (un salon précurseur de la Paris Games Week), cette convention veut célébrer le cinéma, les séries, la bande-dessinée ou encore le jeu vidéo.

Les deux précédentes éditions semblent avoir suffisamment marqué les esprits pour revenir cette année, toujours à Paris. Entre animations sur scènes, séances de dédiasses et de rencontres avec vos idoles, habituelles boutiques et stands de restauration, il devrait y avoir de quoi faire pour les amateurs et amatrices de ce genre de rendez-vous. Surprise, un village coréen fait d’ailleurs son apparition.

Invités et programmes

Si on y retrouvera quelques coins pour les fans de jeux vidéo, notamment une arène gaming, des bornes d’arcade et du retrogaming, c’est également dans les espaces acteurs et grande scène qu’il faudra se diriger. Vous pouvez d’ailleurs consulter le programme complet sur le site officiel. Créateurs de contenus, acteurs, doubleurs, comédiens, la liste d’invités semble particulièrement riche.

Jeph Loeb (scénariste, auteur et producteur) sera aux côtés de Kat Graham (Bonnie dans Vampire Diaries) ou encore Erica Durance (Loïs dans Smallville). Talent révélé dans la série One Piece de Netflix, Taz Skylar se prêtera aussi au jeu des dédicaces. Quelques traditionnels créateurs et créatrices de contenu seront là, de Deujna à SheyaBlue en passant par EstelleFitz et Iconoclaste. Adeline Chetail (les voix de Ellie dans The Last of Us et Zelda dans les derniers jeux éponymes) sera également présente aux côtés de Arthur Pestel (Edward Elric) ou encore de Guillaume Briat (Kaamelott)

Quand et où aura lieu le Paris Fan Festival 2024 ?

Terminons avec un traditionnel point infos pratiques, pour ne pas être perdus le grand jour : le Paris Fan Festival se tiendra à Paris Expo Porte de Versailles. Si vous n’y êtes jamais allés, sachez que l’endroit est accessible aussi bien en voitures qu’en transports en commun, avec de nombreuses commodités. Cependant, en raison du prix des parkings, nous vous conseillons de reconsidérer votre trajet avec un autre moyen de transport :

Metro Ligne 12 (arrêt Porte de Versailles)

Tramway Ligne 2 et 3

Bus Ligne 80 (Porte de Versailles) ou Ligne 39 (Station Desnouettes)

Côté tarifs, sachez que le bille coûte environ 20€ pour la journée. Plusieurs options sont proposées, allant du pass week-end à 40€ en passant par des options premium pour avoir un accès coupe fil et bien sûr, les séances photos et dédiasses avec certains des invités évoqués plus haut. Un vestiaire est disponible sur place, tarifé à partir de 2€. Comptez-vous y faire un tour ce week-end ?