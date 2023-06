Le jeu de survie The Lord of the Rings: Return to Moria sortira aussi sur PS5 et Xbox Series, mais est repoussé

Après l’échec spectaculaire du jeu Gollum, on regarde forcément d’un œil méfiant les productions Seigneur des Anneaux à venir. Pourtant, The Lord of the Rings: Return to Moria reste un titre très attendu et il devrait l’être encore plus après son passage hier soir sur la scène du Summer Game Fest. Pourtant présenté dans un tunnel (on aime l’humour) d’annonces, le jeu aura tout de même réussi à attrier le regard avec deux informations importantes à retenir.