Lake : Le jeu d’aventure narratif sera disponible le 8 avril sur PS4 et PS5

Jouable sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S depuis le 1er septembre 2021 et inclus au catalogue du Xbox Game Pass depuis le début de l’année, Lake, le jeu d’aventure narratif de Gamious et Whitethorn Games, débarquera dans quelques jours, le 8 avril prochain, sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

What are your plans for the weekend?

How about a trip to the cozy little town of Providence Oaks?

Take a break from your busy city job and deliver mail in the relaxing countryside when @Lake_The_Game launches on @PlayStation this Friday, April 8th!🚚 pic.twitter.com/cVdOweIUor

