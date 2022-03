L’AG French Direct revient début mai pour une nouvelle édition

Lancée pour la toute première fois en août 2020, l’AG French Direct est une initiative créée par ActuGaming regroupant de nombreux jeux français et francophones à l’occasion d’une conférence spéciale, qui vise à mettre en avant ces productions avec des trailers inédits, des vidéos de gameplay exclusives et des annonces, tout en laissant la parole aux créatrices et créateurs derrières ces oeuvres. Fort de trois éditions couronnées de succès, l’AG French Direct revient pour une nouvelle édition qui aura lieu dans quelques semaines.

Une quatrième édition plus riche que jamais

Pour celles et ceux qui ne connaitraient pas encore le concept, l’AG French Direct se déroule en deux temps, avec une partie centrale qui prend la forme d’une conférence à la Nintendo Direct d’environ une heure (entièrement en français), avec des annonces et des trailers de jeux français et francophones en exclusivité, suivie de deux jours de post-show via des streams en compagnie de certains développeurs, qui viennent présenter plus en détails leurs jeux. En parallèle, de nombreux articles inédits et des interviews exclusives sont publiés sur notre site pendant toute la durée de l’évènement.

Nous sommes fiers d’annoncer que l’AG French Direct revient donc pour une nouvelle édition, qui aura lieu au début du mois de mai. La date précise sera partagée dans peu de temps avec beaucoup d’autres informations, et des nouveautés sont à attendre pour cette édition, plus ambitieuse que jamais.

Vous pourrez donc y retrouver des annonces inédites, et voir ce que la scène française et francophone nous réserve pour les mois et années à venir. Une première liste des participants et la date seront communiquées ultérieurement. Et qui sait, d’autres surprises seront peut-être au programme…

Vous êtes développeur et souhaitez participer ?

Studios ou développeurs indépendants, n’hésitez pas à soumettre votre candidature (gratuitement) pour participer à cet AG French Direct. Il reste peu de jours pour soumettre votre candidature. Vous pouvez nous contacter par mail à contact[at]actugaming.net ou directement via nos réseaux sociaux, tels que nos comptes Twitter @ActuG et @AGFrenchDirect.

N’hésitez pas à regarder notre page spéciale ou à revisionner les anciens AG French Direct pour avoir plus de détails sur la teneur de l’événement.

Pour rappel, l’AG French Direct est un événement créé par nos soins, de manière totalement indépendante. Nous avons hâte de vous retrouver pour cette prochaine édition, après tout le soutien que vous nous avez apporté lors des trois premiers numéros.