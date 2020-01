La série Mario & Luigi bientôt de retour ?

Avec la fermeture du studio AlphaDream en octobre 2019, on pensait la série Mario & Luigi tout simplement morte ou qu’elle serait en léthargie pendant un bon moment. C’est sans compter sur un petit geste de Nintendo qui donne de l’espoir à cette licence.

Du nouveau ou du recyclage ?

En effet, près de 3 mois après la faillite du studio et les faibles ventes de Mario & Luigi : Voyage au centre de Bowser + L’épopée de Bowser Jr., Nintendo of America a déposé le nom de domaine « Mario & Luigi » en Argentine. La nouvelle est rapportée par le site néerlandais LetsgoDigital.

Il semblerait donc que Nintendo n’ait pas abandonné sa série de RPG avec les deux frères. De plus, on remarque que ce dépôt couvre les plateformes classiques et le support mobile. On peut ainsi supposer que la série reviendra sur Switch et/ou que les remake 3DS débarqueront sur iOS et Android. A l’heure actuelle, ce ne sont que de spéculations, et il se pourrait bien que Nintendo protège simplement sa licence, mais on est en droit d’espérer.