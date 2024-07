La série Fallout d’Amazon est l’une des plus plébiscitées pour les Emmy 2024 avec 17 nominations

La série est l’une des plus nommées de cette année

Fallout ne battra pas le record de The Last of Us, étant donné que ce dernier avait obtenu un record de 24 nominations (pour 8 trophées remportés), mais la série tirée de l’univers de Bethesda n’a vraiment pas de quoi rougir. Le verdict est tombé hier et la série récolte pas moins de 17 nominations pour la prestigieuse cérémonie dans 16 catégories différentes, notamment dans des très importantes.

Elle est par exemple en lice pour la meilleure série dramatique aux côtés de shows tels que Shogun, The Crown et d’autres. Malgré la bonne performance de l’ensemble du casting, dont Ella Purnell, seul Walton Goggins est nommé ici et a une chance de repartir avec la statuette du meilleur acteur principal dans une série dramatique.

Voici l’ensemble des catégories où Fallout est nommé aux Emmys Awards :

Meilleure série dramatique

Meilleur acteur principal dans une série dramatique – Walton Goggins

Meilleure production pour l’épisode The End

Meilleurs costumes Fantasy/Sci-Fi pour l’épisode The End

Meilleur montage pour les épisodes The End et The Ghouls

Meilleur design de titre

Meilleur maquillage sans prothèse Fantasy/Sci-Fi pour The Head

Meilleur maquillage avec prothèse pour The Beginning

Meilleure supervision pour la musique pour The End

Meilleur montage son pour une comédie ou une série dramatique pour The Target

Meilleur mixage sonore pour une comédie ou une série dramatique pour The Target

Meilleurs effets visuels pour une saison ou un film

Meilleure coordination des cascades pour une série dramatique

Meilleures cascades

Meilleure écriture pour une série dramatique pour l’épisode The End

Meilleur programme émergent pour Fallout: Vault 33

Toutes ces récompenses seront attribuées le 15 septembre prochain, date à laquelle on pourra voir si Fallout peut dépasser le score de The Last of Us.