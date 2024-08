Un secteur du gaming qui se porte convenablement pour Sony

Dans les derniers résultats financiers de Sony couvrant la période du premier trimestre de son exercice financier de 2024 (du 1er avril au 30 juin), la société indique que 2,4 millions de consoles PS5 ont été vendues. Cela porte ainsi le total à 61,8 millions de PlayStation 5 vendues. On constate une baisse par rapport à l’année dernière durant la même période, avec 3,3 millions de machines vendues.

Pourtant, les résultats sont positifs dans l’ensemble. Grâce à l’impact des taux de change, à la hausse des ventes de jeux first party et aux services en ligne comme le PlayStation Plus, Sony affiche une augmentation des revenus de 12 % et du résultat d’exploitation de 32 % par rapport à l’année dernière. En effet, le nombre d’abonnés au PlayStation Plus se porte bien avec 47,4 millions de membres, même si le nombre d’utilisateurs actifs est légèrement en baisse par rapport au trimestre précédent.

Tout n’est pas rose non plus pour Sony, qui avait prévu une année 2024 assez calme. L’entreprise souligne par exemple un impact négatif sur les revenus avec la baisse continue des ventes de jeux en boîte. Les amateurs de jeux physiques ne seront sans doute pas ravis d’apprendre que le ratio de téléchargement numérique des jeux a atteint 80 % pour le dématérialisé contre 20 % pour le physique (l’année dernière, le ratio était de 70/30).

Il sera intéressant d’observer certaines données dans les prochains mois, notamment en ce qui concerne les services en ligne. Microsoft muscle de plus en plus son Xbox Game Pass et l’arrivée de Call of Duty sur le service fera sans doute l’effet d’une bombe. En attendant, Sony pourra cette année compter sur le très attendu Astro Bot pour apporter un peu d’engouement aux joueurs PlayStation.