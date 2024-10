Yooka-Replaylee sortira aussi sur PlayStation 5 et Xbox Series, et peut-être sur la prochaine console de Nintendo

Sniper Elite : Resistance sortira le 30 janvier 2025, une édition physique confirmée

La mise à jour 1.3 de Star Wars Outlaws corrige encore l’infiltration et l’IA du jeu

Blizzard va célébrer les 30 ans de Warcraft avec une émission spéciale le 13 novembre prochain

Malgré les rumeurs, Telltale dément l’annulation de The Wolf Among Us 2

Beyond Good & Evil 2 poursuit son développement avec un nouveau directeur créatif

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven est maintenant disponible, voici où le trouver au meilleur prix

EA Sports FC 25 dévoile la sixième Team Of The Week

Fntastic (The Day Before) annule le Kickstarter de son prochain jeu et à l’audace d’annoncer un nouveau titre dans la foulée

Lollipop Chainsaw RePOP devrait recevoir du contenu inédit dans le futur

InZoi, le Sims-like de Krafton, pourrait sortir en accès anticipé d’ici peu de temps, peut-être même cette année

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered fait le point sur ses boss et le système de carte

No Man’s Sky fait place à sa nouvelle mise à jour majeure qui nous fait voir une autre dimension

Monster Hunter Wilds aura droit à une bêta en deux temps d’ici quelques jours, voici les dates

Un remake de Rayman serait en développement chez Ubisoft avec le retour de Michel Ancel en consultant

Towers of Aghasba : Le jeu d’aventure en monde ouvert sera lancé en accès anticipé dès le mois prochain sur PC et PS5

Clair Obscur: Expedition 33 sort ses baguettes et ses plus beaux bérets pour annonce son casting VF

God of War : La série d’Amazon retrouve déjà un showrunner avec le scénariste de Battlestar Galactica et For All Mankind

NCSoft annonce des licenciements et une restructuration, avec l’annulation de Project M et d’autres jeux

L’équipe derrière Prince of Persia: The Lost Crown aurait été démantelée au sein d’Ubisoft

Guerrilla Games explique pourquoi il n’a plus envie de travailler sur Killzone et préfère rester sur Horizon

Metal Slug Tactics a enfin une date de sortie, le titre arrive dans quelques jours et une version physique est prévue

Ubisoft baisse le prix de l’édition collector d’Assassin’s Creed Shadows en supprimant l’accès anticipé et le Season Pass