Knights in Tight Spaces mélangera deckbuilding et combats au tour par tour le 4 mars prochain

Un standalone à surveiller

Suivre l’actualité de la scène indépendante n’est pas chose aisée, tant les propositions sont multiples. Mais si Knights in Tight Spaces est passé sous notre radar, c’est déjà pour son concept et sa patte artistique évoqués en introduction, mais également parce qu’il se présente comme le nouveau titre de Ground Shatter, équipe britannique derrière Rico mais surtout, Fights in Tight Spaces. Présenté comme un standalone de ce dernier, il va reprendre plusieurs ingrédients qui ont fait son succès.

Deckbuilding résolument tactique, le jeu nous envoie cette fois-ci dans une ambiance médiévale, tout en proposant une esthétique si particulière. Il est ici crucial de se positionner stratégiquement pour prendre l’ascendant sur ses adversaires sur des affrontements au tour par tour, tout en gérant son deck et ses combos. Il sera possible de recruter de nouveaux camarades, explorer de nouvelles zones générées de façon procédurale et débloquer jusqu’à plus de 300 cartes.

La sortie de Knights in Tight Spaces est maintenant fixée au 4 mars 2025 sur PC via Steam. Si le concept vous intéresse, sachez qu’une démo vient d’être rendue disponible dès maintenant.