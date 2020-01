Knights and Bikes fera son entrée sur Switch le 6 février

Après avoir fait son entrée discrètement sur PC et PlayStation 4 en août dernier, Knights and Bikes vient d’annoncer qu’il fera aussi son entrée sur la petite dernière de Nintendo. Le jeu d’action aventure, où il est question de vagabonder à deux roues, sera disponible sur Switch le 6 février prochain au prix de 19.99€ sur l’eShop.

Des chevaliers et des vélos

Oui, notre intertitre résume plutôt bien le soft. Knights and Bikes nous enverra sur une île britannique dans une ambiance années 80 et l’on y contrôlera Nessa et Demelza. Les deux personnages veulent explorer les côtes pour dénicher un trésor perdu et feront de nombreuses rencontres sur la route.

En plus d’avoir un petit côté personnalisation avec de l’amélioration pour les vélos et des puzzles pour avancer, on notera que le jeu est jouable aussi bien en solo qu’en coopération locale ou en ligne. Rajoutons à son crédit le fait qu’il soit édité par Double Fine Presents et sa direction artistique peinte à la main et cela donne envie de s’y intéresser.