Kingdom Two Crowns sort aujourd’hui sur iOS et Android

Commercialisé depuis décembre 2018 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch, Kingdom Two Crowns débarque sur mobiles dès aujourd’hui. Edité par Raw Fury, ce jeu d’aventure et de stratégie en pixel art met le joueur dans la peau d’un roi chargé de diriger et de protéger son royaume des envahisseurs.

Le règne à portée de doigt

Ce portage inclut des commandes tactiles personnalisées adaptées aux mobiles. Il est donc possible de recruter facilement de nouvelles unités ou de développer des technologies avancées en utilisant un seul doigt. Jouable en solo, cette version intégrera également au lancement le multijoueur coopératif local en drop in/drop-out mais pas le mode en ligne. Ce dernier sera ajouté plus tard par l’intermédiaire d’une mise à jour.

Kingdom Two Crowns est disponible dès maintenant sur iOS et Android au prix de 10,99€.