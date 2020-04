Le jeu édité par Raw Fury s’offrira une mise à jour gratuite fin avril qui plongera le monde de Kingdom Two Crowns dans une ambiance gothique à composante horrifique.

Un crossover plutôt inattendu

Dans cette nouvelle extension nommée Dead Lands, vous aurez l’opportunité d’incarner quatre monarques différents qu’il sera possible de débloquer pendant l’aventure. Ces nouveaux personnages seront d’ailleurs directement inspirés du titre Bloodstained: Ritual of the Night puisqu’il s’agira de Miriam, Zangetsu, Alfred et Gebel.

Ces monarques ne seront pas la seule référence à Bloodstained. En effet, il sera possible de reconnaître certains lieux qui feront office de clins d’œil au titre de 505 Games. De plus, cette nouvelle extension donnera la possibilité au joueur de changer et d’équiper différentes montures afin de parcourir le monde du jeu.

Ce nouveau contenu sera disponible gratuitement le 28 avril prochain sur PS4, Xbox One, PC et Switch et signera par la même occasion l’entrée de Kingdom Two Crowns sur IOS et Android.