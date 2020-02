Comment vaincre Larxene – Kingdom Hearts III Limit Cut

On continue dans le guide des différents boss de l’épisode Limit Cut de Kingdom Hearts III avec Larxene, qui est l’une des combattantes les plus rapides du jeu à défaut d’être l’une des plus puissantes. Voici nos quelques conseils pour en venir rapidement à bout.

Comment battre Larxene ?

Dès le début du combat, Larxene lancera des attaques au corps à corps qui ne sont dangereuses qu’à cause de leur rapide exécution. Protégez-vous jusqu’à ce qu’elle saute pour lancer des projectiles. Vous pouvez alors tenter une roulade vers l’avant et vous ruer sur elle pour lui porter un premier combo.

Elle lancera ensuite plusieurs sorts de foudre qu’il faudra impérativement éviter, tout en restant près d’elle pour profiter de sa vulnérabilité à la fin de son assaut. Elle foncera ensuite sur vous pour effectuer une attaque de foudre en vous tombant dessus, et ce plusieurs fois d’affilée. Faites attention au cercle de foudre au sol qui s’étend et qui pourrait vous toucher même en cas d’esquive.

Lorsqu’elle se téléporte à toute vitesse, concentrez-vous sur votre garde, en attendant qu’une des opportunités évoquées précédemment se présente.

Au milieu du combat, elle se dirigera au centre de l’arène pour se dédoubler. Vous pouvez alors être très prudent en parant toutes les attaques, mais si vous pouvez vous transformer à ce moment (avec Ultima Arma ou Tendre Promesse par exemple), profitez de votre rapidité pour être très mobile et offensif. Il faut trouver la vraie Larxene parmi ses doubles, n’hésitez donc pas à passer à l’attaque souvent.

Cette phase se terminera par un assaut qui créera un cercle de foudre autour de vous, tandis que Larxene vous attaquera par le dessus. Dès que le cercle se forme, sautez et parez immédiatement pour ne pas subir cette lourde attaque.

Elle entrera à nouveau dans cette phase en fin de combat (mais dans une période nettement moins longue), en étant beaucoup plus agressive. Soyez très mobile pour éviter les sorts de foudre et essayez de ne pas vous retrouver piégé dans les airs. En dehors de cette phase quelque peu tendue, Larxene ne dispose pas d’un moveset très impressionnant, et sa défense est très ouverte.

