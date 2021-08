The King of Fighters XV fait revenir Antonov, le sous-boss et organisateur de l’édition précédente pour lui faire intégrer une équipe consacrée au catch.

On m’avait dit que les catcheurs russes portaient des slips rouges…

Désolé Angel, le reste de la Team Mexico a changé de camp. Antonov a donc formé la Team Galaxy Anton Wrestling (Team G.A.W. pour les intimes) avec Ramon et King of Dinosaurs. Comme souvent pour les jeux SNK, il s’agit du seul rôle connu pour Moriyuki Hishida qui lui prête sa voix depuis son apparition dans KOF 14.

The King of Fighters XV sortira début 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC.