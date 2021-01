Le jeu Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) sur PS4 donnera des nouvelles prochainement

Si vous suivez un peu l’actualité manga, il ne vous aura pas échappé que Kimetsu no Yaiba enchaîne les records au Japon, avec des ventes stratosphérique chaque semaine et un film qui parvient même à dépasser les résultats au box-office de longs-métrages cultes, comme Le Voyage de Chihiro. On attend donc que les jeux adaptés de la série donnent des nouvelles, et si le jeu mobile a été repoussé à une date indéterminée, le jeu PS4 pourrait bien refaire parler de lui prochainement, comme le rapporte Gematsu.

Le développement avance bien

Il faut dire que le titre est attendu pour deux raisons. La première, comme nous l’évoquions, vient du fait que le manga est aujourd’hui un véritable phénomène au Japon, tandis que la seconde concerne le studio en charge de cette adaptation, qui n’est autre que CyberConnect 2. Le président du studio a justement pris la parole lors d’une émission live de fin d’année, afin de rassurer sur l’avancement du projet :

« Le développement progresse bien. D’ailleurs, la majeure partie du staff au sein de l’entreprise est en train de travailler sur le jeu Kimetsu no Yaiba. »

Une information contredite par Katsuhiro Harada de Bandai Namco, qui a déclaré sur le ton de la plaisanterie qu’il voyait son collègue « crier » souvent, tandis que ce dernier a répondu : « Hey, si vous travaillez beaucoup, vous avez aussi beaucoup de choses à dire« .

Hormis ces quelques boutades, la chose la plus importante à retenir et que l’on devrait justement avoir des nouvelles du titre très prochainement :

« Bien que je ne puisse malheureusement pas parler du tout de l’état actuel du jeu ou son contenu, je pense que nous serons en mesure de fournir de nouvelles informations dans un futur proche. »

Vous l’aurez compris, il va falloir patienter un peu plus pour avoir de nouvelles images du titre, ainsi que des détails sur les arcs qu’il compte adapter, mais le jeu devrait bien refaire parler de lui cette année.