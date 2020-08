Kena Bridge Of Spirits : l’upgrade de la PS4 vers la PS5 sera gratuite

Kena Bridge of Spirits, qui avait été présenté lors de la conférence PlayStation du 11 juin 2020, donne de ses nouvelles et apporte une bonne nouvelle aux joueurs. En effet, Ember Lab a annoncé sur Twitter que l’upgrade de la version PlayStation 4 vers la PlayStation 5 sera entièrement gratuite.

Des améliorations au programme

Si le passage de l’ancienne à la nouvelle génération est appréciable, il l’est encore plus quand l’on apprend que non seulement cette opération sera gratuite mais qu’en plus la version next-gen bénéficiera d’amélioration visuelle (bien que gardant le même esprit graphique). On imagine donc facilement l’arrivée d’une résolution 4K ou encore d’une fluidité améliorée (peut-être 30 FPS sur PS4 contre 60 FPS sur PS5 ?).

On attend en tout cas avec impatience des nouvelles du titre qui devrait sortir en fin d’année 2020 (si le développement se passe comme prévu) et dont l’histoire reste encore floue. Kena Bridge of Spirits est en tout cas attendu sur PC (Epic Games) ainsi que PlayStation 4 et 5 et sera à coup sur l’une des pépites de cette fin d’année.