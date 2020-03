Kawaii Deathu Desu nous fait part de sa date de sortie

Le beat’em up Kawaii Deathu Desu, réalisé par le co-éditeur Top Hat Studios et le développeur Pippin Games, annonce officiellement sa date de sortie pour la Nintendo Switch.

Kawaii Deathu Desu ?

Un nom japonais pour un jeu dans lequel des idoles habitent des êtres surnaturels… Elles sont donc à mi-chemin entre mignonnes (d’où le « kawaii ») et terrifiantes (pour le « Deathu », du coup), et sont en compétition pour la place sur le trône des enfers. Pour y accéder, elles doivent récolter le plus d’âmes de fidèles, et quoi de mieux qu’une idole pour amener des fans ?

Kawaii Deathu Desu sera disponible sur Nintendo Switch le 16 avril, au prix de 4,99€.